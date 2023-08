Παράξενα

Πρόταση γάμου με…εξώδικο (εικόνες)

Άκρως ρομαντική και αγαπησιάρικη ήταν η πρόταση γάμου που έκανε ένας άνδρας στη σύντροφό του, αν και…ακραία.

Ερωτική εξομολόγηση και πρόταση γάμου μέσω…εξωδίκου έκανε ένας άνδρας στη σύντροφό του.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Λέσβο, όπου μετακόμισε για χάρη της.

Η δικηγόρος στο επάγγελμα έλαβε την κατάθεση ψυχής του συντρόφου της και την πρότασή του να την παντρευτεί και φαίνεται πως απάντησε θετικά.

