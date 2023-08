Αθλητικά

Θεία Μιχάλη Κατσούρη στον ΑΝΤ1: Να δοθεί αγώνας για να μην ξανασυμβεί τέτοιος θάνατος (βίντεο)

Η θεία και νονά του φίλου της ΑΕΚ που δολοφονήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια μίλησε στον ΑΝΤ1 και συγκλόνισε.

Της Ίρις Βίλλα

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Πανσερραϊκό, παίκτες του Πανσερραϊκού άφησαν λουλούδια στη φωτογραφία του δολοφονημένου φίλου της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη . Η θεία και νονά του, 21 ημέρες μετά από τη δολοφονία του από χούλιγκανς στέλνει το δικό της μήνυμα μέσω του ΑΝΤ1

«Θέλουμε δικαίωση για την ψυχή του Μιχάλη μας και να μην υπάρξει άλλο παιδί, να μην κλάψει άλλη μάνα. Όπως έκλαψε η αδερφή μου, εμείς, ο Άλκης και κάθε Άλκης και εύχομαι ο Μιχάλης μου από την δύναμη της ψυχής εκεί πάνω που είναι να σταματήσει την βία, να δώσει ένα στίγμα στα παιδιά να έχουν αγάπη για τον αθλητισμό και όχι μίσος και οργή», δήλωσε η Άννα, θεία και νονά του Μιχάλη Κατσούρη και συμπλήρωσε:

«Παιδιά σαν τον Μιχάλη δεν θα ξαναβγούν, ήταν για την πατρίδα του, για την θρησκεία του, για την οικογένειά του και η αγάπη του η μεγάλη ήταν η ΑΕΚ. Τα παιδιά της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο όνομα του Μιχάλη μας που κλάψανε όλοι και θα κλαίμε, να πηγαίνουν στο γήπεδο με αγάπη και όχι με μίσος. Ελπίζω αυτά τα παιδιά να δώσουν έναν αγώνα στην μνήμη του Μιχάλη μας, να μην ξανασυμβεί τέτοιος θάνατος.

Ήταν ένα παιδί που κοιτούσε μόνο την δουλίτσα του, την μανούλα του, τα αδέρφια του, ήταν μια ενωμένη οικογένεια και όποτε είχε χρόνο πήγαινε και στην ΑΕΚ. Με τα φιλαράκια του, που κλαίνε όλα τα φιλαράκια του γιατί τους λείπει ο Μιχάλης και λείπει και σε εμάς κορίτσι μου. Άδειασε το σπίτι μας, η αυλή μας... τα ρουχαλάκια του, το μηχανάκι του, όλα, όλα, όλα».









