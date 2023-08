Αθλητικά

Λαμία - Άρης: Ο Καρλίτος “καθάρισε” το ματς

Ο Καρλίτος ήταν ο παίκτης που έκρινε την έκβαση του παιχνιδιού για την δεύτερρη αγωνιστική της Super League.

Χάρη σε ένα γκολ του Καρλίτος στο 38ο λεπτό, η Λαμία έφτασε στη νίκη με 1-0 επί του Άρη στο «Αθανάσιος Διάκος», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου εκμεταλλεύτηκε μία από τις ευκαιρίες που δημιούργησε, σε αντίθεση με τους Θεσσαλονικείς που ήταν κάτι παραπάνω από φλύαροι, μένοντας στο «μηδέν».

Με τη συμπλήρωση 11 λεπτών παιχνιδιού, οι γηπεδούχοι έχασαν την πρώτη σημαντική ευκαιρία. Η πίεση ψηλά απέδωσε, με την μπάλα να φτάνει στον Ρούμπεν Μαρτίνεθ που εξαπέλυσε τον αριστερό κεραυνό, με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη να αποκρούει εντυπωσιακά. Οι «κίτρινοι» ισοφάρισαν τις ευκαιρίες τρία λεπτά μετά. Υποδειγματική αντεπίθεση, με τον Νταβίντ Μόμπεργκ Κάρλσον να βρίσκει τον Τζόναθαν Μενέντες, όμως από πλάγια θέση ο Αργεντινός εξτρέμ σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των δικτύων της εστίας του Αλεξέι Κοσέλεφ.

Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στα επόμενα λεπτά, φτάνοντας δυο φορές πολύ κοντά στο γκολ: στο 32’ ο Γιώργος Σαραμαντάς έβαλε σωτήρια προβολή στον Κάρλσον με τον Κοσέλεφ εξουδετερωμένο ενώ πέντε λεπτά μετά ο τερματοφύλακας της Λαμίας με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε το γυριστό του Βλάντιμιρ Νταρίντα. Κι ως συνήθως, η μπάλα «τιμωρεί»... Σωτήρης Τσιλούλης και Βίκιντας Σλίβκα συνεργάστηκαν, η μπάλα έφτασε στον Καρλίτος που με πλασέ από το ύψος του πέναλτι έκανε το 1-0 στο 37’.

Η είσοδος του Σεϊκ Ντουκουρέ έδωσε στον Άρη και την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά η Λαμία ήταν επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Σε μια από αυτές, στο 58ο λεπτό, ο Τσιλούλης με αριστερό κεραυνό τράνταξε τη δεξιά δοκό της εστίας του Χουτεσιώτη ενώ δύο λεπτά μετά ο πρώην τερματοφύλακας του Ιωνικού έδιωξε δύσκολα το διαγώνιο σουτ του Νταβίντ Σιμόν.

Οι κινήσεις των δυο προπονητών δεν άλλαξαν την εικόνα του αγώνα, με τη Λαμία να αμύνεται αποτελεσματικά κι εν τέλει να φτάνει στην πρώτη φετινή της νίκη, παρά την αποβολή του Σιμόν στις καθυστερήσεις. Υποχρεώνοντας, παράλληλα, τον Άρη στη δεύτερη (εκτός έδρας) ήττα του σε ισάριθμα ματς και βάζοντας από νωρίς σε πίεση τον Απόστολο Τερζή και την ομάδα του.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Νούνιες, Λόνγκο, Σιμόν – Φερράρι, Κάρλσον, Χουτεσιώτης.

*Ο προπονητής της Λαμίας, Λεωνίδας Βόκολος, αντίκρισε για διαμαρτυρία την κίτρινη κάρτα του Χρήστου Βεργέτη στο 41’.

Κόκκινες: Σιμόν (90’+3’).

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σαραμαντάς, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παούλαβετς, Στάνκο (76’ Τζανδάρης), Νούνιες (87’ Βασιλαντωνόπουλος), Σλίβκα, Μαρτίνεθ (62’ Τόσιτς), Καρλίτος (76’ Λόνγκο), Τσιλούλης (62’ Ακούνια).

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Χουτεσιώτης, Φερράρι, Φαμπιάνο, Μοντόγια (75’ Οντουμπάτζο), Μπράμπετς, Νταρίντα (83’ Ζαμόρα), Τζούρασεκ (46’ Ντουκουρέ), Ρουπ (74’ Πάβιτσιτς), Κάρλσον, Μενέντες (83’ Χριστοδουλόπουλος), Μορόν.

