Αθλητικά

Άρης: Ο Τόλης Τερζής υπέβαλλε την παραίτησή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση παραίτησης του Τόλη Τερζή μετά τη νέα ήττα του Άρη.

-

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τη Λαμία στο «Αθανάσιος Διάκος», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ο Απόστολος Τερζής υπέβαλλε την παραίτησή του από τον πάγκο των «κίτρινων».

Ο 52χρονος τεχνικός, που για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι ανέλαβε ως πρώτος προπονητής τον Άρη, κάλεσε τον «ισχυρό άνδρα» της ΠΑΕ Αρης, Θόδωρο Καρυπίδη, γνωστοποιώντας του την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Εξέλιξη που έρχεται ως συνέπεια των τελευταίων αρνητικών αποτελεσμάτων: η ήττα στα πέναλτι από τη Ντιναμό Κιέβου έφερε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa Conference League, για να ακολουθήσουν οι δυο σερί εκτός έδρας ήττες στο πρωτάθλημα, από ΟΦΗ (3-2) και Λαμία (1-0), αντίστοιχα.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα πάει καλύτερα και της εύχομαι καλή συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του ματς στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας ο Τερζής. Πλέον, στην ΠΑΕ Άρης ξεκινούν οι διαδικασίες ανεύρεσης νέου προπονητή, τη στιγμή που προ εβδομάδων είχε αποχωρήσει για τη Γερμανία ο τεχνικός διευθυντής Ρόμπερτ Παλίκουτσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στην Κάρυστο: 20χρονος ομολόγησε τους εμπρησμούς - “Μου άρεσε να βλέπω την πυρόσβεση”

Πήλιο: Καταγγελία για απόπειρα βιασμού αλόγου

“Καλάθι των Σχολικών”: Πότε μπαίνει σε ισχύ και τι περιέχει