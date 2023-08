Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Αγχωτική νίκη για τον “δικέφαλο του βορρά”

Δύσκολα πήρε το τρίποντο ο ΠΑΟΚ από την νεοφώτιστη Κηφισιά, κάνοντας το 2Χ2 στο πρωτάθλημα.

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα ματς για τη Super League σημείωσε ο ΠΑΟΚ που, αν και δυσκολεύτηκε, επικράτησε με 2-1 της Κηφισιάς στην Τούμπα.

Το χαμένο πέναλτι του Αντρίγια Ζίβκοβιτς (25’) δε στοίχισε στους Θεσσαλονικείς που πανηγύρισαν το γκολ του Στέφανου Τζίμα (45’+2’) και το αυτογκόλ του Λούκα Τσάπαν (78’). Ενδιάμεσα, ο Γιάννης Μασούρας είχε ισοφαρίσει με ένα ιστορικό γκολ για την ομάδα του Βορείων Προαστίων, που ωστόσο δεν έφτασε για να τους δώσει και τον πρώτο βαθμό στη μεγάλη κατηγορία.

Οι «ασπρόμαυροι», με έξι αλλαγές στη σύνθεσή τους σε σχέση με το ματς της περασμένης Πέμπτης στο Εδιμβούργο, πήραν από νωρίς τα ηνία του αγώνα. Ευκαιρίες, όμως, δεν ήταν εύκολο να δημιουργήσουν. Στο 14’ ο Ογκμουντουρ Κρίστινσον σταμάτησε την προβολή του Τζίμα ενώ οκτώ λεπτά μετά, ο VARίστας Ευάγγελος Μανούχος κάλεσε τον διαιτητή να δει το μαρκάρισμα του Νίκου Βαφέα στον Ζίβκοβιτς. Ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας εν τέλει έδειξε την άσπρη βούλα, αλλά ο παθών νικήθηκε από τον Κρίστινσον.

Ο οποίος κρατούσε όρθια την Κηφισιά μέχρι και τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο λεπτό τους, ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέκρουσε το σουτ του Τόμας Μουργκ, αλλά στην επαναφορά ο Τζίμας πρόλαβε άπαντες για το 1-0. Δεύτερο επαγγελματικό γκολ του 17χρονου, στην παρθενική του συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα.

Χωρίς να πείθει ιδιαίτερα, ο ΠΑΟΚ διατηρούσε τον έλεγχο του ρυθμού στο πρώτο 20λεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Ευκαιρίες, όμως, δε δημιουργούσε. Η Κηφισιά, μην έχοντας κάτι να χάσει, άρχισε να παίρνει θάρρος και μέτρα στο γήπεδο. Και στο 75’ έφτασε στην ισοφάριση με τον Μασούρα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη λανθασμένη έξοδο του Ντομινικ Κοτάρσκι στη σέντρα του Λούμορ Αγκμπενιένου.

Το παρθενικό γκολ της, πάντως, στη μεγάλη κατηγορία, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου δεν το χάρηκε πολύ. Στο 77’ ο Κάλεντ Νάρεϊ, που είναι προ των πυλών της εξόδου από την Τούμπα, σημάδεψε το δοκάρι της εστίας του Κρίστινσον, αλλά στην εξέλιξη της φάσης ο Τσάπαν σημάδεψε σωστά, όμως σε λάθος εστία, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Κρίστινσον μετά το γύρισμα του Ραχμάν Μπάμπα.

Ο βοηθός του Γιάννη Αναστασίου, Ανδρέας Σκέντζος, αποβλήθηκε στο 78’ διαμαρτυρόμενος πως το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ ξεκίνησε από φάουλ.

Έστω και με αυτό τον αγχωτικό τρόπο, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε το 2x2 στην Τούμπα – είχε προηγηθεί το άνετο 3-0 επί του Αστέρα Τρίπολης – και με ανεβασμένη ψυχολογία περιμένει τη Χαρτς την ερχόμενη Πέμπτη (31/8, 20:30) για να σφραγίσει το εισιτήριο για τους ομίλους του UEFA Europa Conference League.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Καστοριάς)

Κίτρινες: Κωνσταντέλιας – Βαφέας, Πέιος, Κρίστινσον, Οζέγκοβιτς, Σάκιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (74’ Λύρατζης), Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τσιγγάρας (63’ Σβαμπ), Οζντόεφ, Μουργκ (68’ Νάρεϊ), Α. Ζίβκοβιτς (63’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Τζίμας (74’ Τόμας).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Κρίστινσον, Σάκιτς, Λούμορ, Βαφέας, Τσάπαν, Πέιος (84’ Νίνης), Παπασάββας, Ιλιεφ (64’ Ιπαλίμπο), Οζέγκοβιτς, Μασούρας (84’ Αντερέγκεν), Τετέι.

