Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες

"Ζέσταμα" για την εκτός έδρας ρεβάνς με την Τσουκαρίτσκι, για τα play off του Europa League έκαναν οι "ερυθρόλευκοι".

Το δεύτερο διαδοχικό του «τρίποντο» σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη Super League, πήρε ο Ολυμπιακός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», πραγματοποιώντας ένα ιδανικό «ζέσταμα» ενόψει της εκτός έδρας ρεβάνς με την Τσουκαρίτσκι, για τα play off του Europa League (31/8). Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν 4-0 τον Ατρόμητο, με τους Περιστεριώτες να μην παίρνουν... ανάσα στην πρεμιέρα τους στο εφετινό πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Πειραιωτών με δύο τέρματα (32΄, 49΄) ο Γιώργος Μασούρας, ενώ από ένα σημείωσαν οι Μαντί Καμαρά (45΄) και Κίνι (77΄). Οι φιλοξενούμενοι είδαν τον τερματοφύλακα τους, Παναγιώτη Τσιντώτα, να αποβάλλεται στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με δεύτερη κίτρινη (μπλόκαρε την μπάλα, αλλά σύρθηκε εκτός περιοχής μαζί της).

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε με το... καλησπέρα στον αγωνιστικό χώρο και μετά από σερί χαμένες ευκαιρίες, άνοιξε το σκορ στο 32΄. Ο Ελ Κααμπί έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και η μπάλα κατέληξε στον Κίνι, με τον τελευταίο να σουτάρει μέσα από την περιοχή χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από κόντρες, όμως, ο Μασούρας πήρε την κεφαλιά και δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 1-0. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να πιέζουν και πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρήκαν και πάλι δίχτυα...

Ο Ρέτσος έκανε την βαθιά μπαλιά προς τον Μασούρα στην περιοχή, με τον τελευταίο να στρώνει στον Ελ Κααμπί. Ο Τσιντώτας απέκρουσε, αλλά ο Μαντί εκτέλεσε για το 2-0.

Μόλις τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης ο Ολυμπιακός σφράγισε το «τρίποντο» με τον Μασούρα να πανηγυρίζει το δεύτερο προσωπικό τέρμα του στον αγώνα. Μετά από κλέψιμο του Έλληνα επιθετικού, η μπάλα κατέληξε στον Ελ Κααμπί, ο οποίος πάτησε στην περιοχή, η άμυνα του Ατρομήτου δεν λειτούργησε και ο Μασούρας που ακολουθούσε, πήρε την κατοχή και σκόραρε, ανεβάζοντας τον δείκτη στο 3-0.

Με τον ρυθμό να πέφτει, αλλά τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο της κατοχής, οι γηπεδούχοι έβαλαν το... κερασάκι στην τούρτα με τον Κίνι, ο οποίος στο 77΄ πήρε το... ριμπάουντ από το άστοχο σουτ του Αλεξανδρόπουλου και την απόκρουση του Τσιντώτα και από τα αριστερά διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Τσιντώτας στο 90+4΄ (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καμαρά - Φρίντγιονσον, Ασεβέδο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Κίνι, Ντόη, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μ.Καμαρά (72' Αλεξανδρόπουλος), Σκάρπα (84' Μπρίνιτς), Φορτούνης (58' Καρβάλιο), Μασούρας (57' Μπιέλ), Ελ Κααμπί (71' Ελ Αραμπί).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Τσιντώτας, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Τσακμάκης (59' Αθανασίου), Ασεβέδο, Φριντγιόνσον, Έρλινγκμαρκ, Έντερ, Ρομπάιγ (73' Τριμμάτης), Βέργος (66' Αντζιέλσκι), Γιουμπιτάνα (59' Ντιρκς).

