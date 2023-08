Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα ένα παλικάρι, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην Βούλα.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 20χρονο και σοβαρά τραυματία μία 20χρονη κοπέλα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Βούλα.

Το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος «καρφώθηκε» σε δέντρο όταν έχασε τον έλεγχό του, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τους δύο νεαρούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο νεαρός κατέληξε, ενώ η κοπέλα είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Έβρο: Μάχη με τις φλόγες για 10η ημέρα

Πανόρμου: Πυροβολισμοί έξω από Λύκειο

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές τη Δευτέρα