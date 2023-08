Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο: Μάχη με τις φλόγες για 10η ημέρα

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς στον Έβρο. κυβερνητικό κλιμάκιο επί τόπου σήμερα.

Για δέκατη ημέρα μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο, που έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα γης και δάσους.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής είπε πως «η εικόνα είναι καλύτερη στα βορειοδυτικά του Κοτρωνιά και δίνεται μάχη για να μην μπει η φωτιά στον πυρήνα του δάσους της Διαδιάς.

Στη Λευκίμμη, όπου χθες εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση, η φωτιά είναι σε ύφεση, σύμφωνα με τον Γ.Αρτοποιό.

Ο ίδιος τόνισε ότι, «το θετικό είναι ότι οι άνεμοι πνέουν ανατολικοί και δεν πάει η φωτιά προς το δάσος».

Όσο για το αν θα αυξηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είπε πως, «θα ανεβούν πάνω από 300 πυροσβέστες, έχουμε μεγάλη βοήθεια από τους δήμους, το ΓΕΕΘΑ και την Αστυνομία».

«Η φωτιά δεν είναι εύκολο να τελειώσει σε μία -δύο ώρες καίει μέσα σε πυκνό δάσος με πλούσια καύσιμη ύλη», επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή θα μεταβεί σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής θα είναι τον υπουργό Επικράτειας Μάκη Βορίδη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο.

Το υπουργικό κλιμάκιο θα συνοδέψουν επίσης ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, μαζί με τον υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδης, οι οποίοι βρέθηκαν την Τετάρτη στις πληγείσες περιοχές της Ροδόπης. Παρών θα είναι και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης, με καταγωγή από τον Έβρο.

Μαζί τους θα είναι και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, όπως και ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής.

Παράλληλα, σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων.

