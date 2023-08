Πολιτική

Νέες Ταυτότητες: ουρές για ανανέωση παλιάς και η “κόντρα” των στοιχείων (βίντεο)

Ποιοι οι προβληματισμοί όσων σπεύδουν να ανανεώσουν την παλιά ταυτότητα. Τι ισχύει για τις νέες ταυτότητες.

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα με τις τεράστιες ουρές έξω από τα Αστυνομικά Τμήματα για την έκδοση ταυτότητας… χωρίς τσιπ.

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και ο βουλευτής του κόμματος “Νίκη” Σπύρος Τσιρώνης, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” του ΑΝΤ1 και απάντησαν σχετικά με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα καταπάτησης της ελευθερίας για τον πολίτη με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

“Η ταυτότητα ακόμα και η παλαιού τύπου έχει διάρκεια ζωής 10 χρόνια. Η νέα ταυτότητα θα αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο”, είπε η κ. Δημογλίδου για να τονίσει ότι δεν θα μπορεί κάποιος να ταξιδέψει εντός Σέγκεν χωρίς αυτή και επεσήμανε στην συνέχεια πως “η νέα ταυτότητα, δεν έχει κανένα στοιχείο που να θίγει την ελευθερία των πολιτών ή ακόμα και την χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Είναι ένα υψηλής ασφάλειας έγγραφο.”

Σχετικά με τα δεδομένα που θα υπάρχουν, είπε πως “η Ελληνική Αστυνομία, είναι η υπηρεσία που διαχειρίζεται τα δεδομένα. Αν δεν είχαμε βάση δεδομένων δεν θα είχαμε εξιχνιάσει κανένα έγκλημα.”

Τόνισε ακόμη ότι “δεν υπάρχει κανένα δεδομένο που να θέτει σε κίνδυνο την ορθόδοξη πίστη. Είναι δυνατό να πιστεύουμε ότι θα είναι χαραγμένο το “666”.

Σχετικά με την φωτογράφιση σε αστυνομικά τμήματα για να μην χρειάζεται χρηματικό αντίτιμο, είπε ότι εάν αρχίσουμε να υποπτευόμαστε την ΕΛΑΣ

Προβληματισμένος με τις νέες ταυτότητες ήταν ο Σπύρος Τσιρώνης, βουλευτής “Νίκη”. Ο βουλευτής, είπε ότι ανανέωσε την παλιά, καθώς είχε λήξει και επανέλαβε προβληματισμούς που υπάρχουν σχετικά με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητας, ζητώντας μεταξύ άλλων να διευκρινιστεί ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά εκτός από την ΕΛΑΣ.

“Έχει τσιπάκι. Δεν μας έχει εξηγηθεί αν σε αυτό το τσιπάκι “κουμπώνει” και η κάρτα του πολίτη”. Είμαι υπέρ στην ελεύθερη επιλογή του κόσμου” ανέφερε μετεξύ άλλων ο βουλευτής.

“Συμμερίζομαι όλες τις ανησυχίες, δεν συμφωνώ με όλες” είπε και συνέχισε: “Το “666” είναι ένα κόμμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι είναι έτσι και αλλιώς αντιχριστιανικό, όταν η ταυτότητα αυτή μπορεί να είναι εμπόδιο που παραδίδει την ελευθερία των πολιτών.”