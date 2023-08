Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές - Γκάγκα: χωρίς πράσινο η κατάσταση θα είναι πιο ασφυκτική (βίντεο)

Τι δήλωσε η πνευμονολόγος Μίνα Γκάγκα για τους κινδύνους στην υγεία των ανθρώπων από τις πυρκαγιές.

Για τις συνέπειες των πυρκαγιών στην υγεία των ανθρώπων, τόσο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης όσο και μακροπρόθεσμα, μίλησε στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” η πνευμονολόγος Μίνα Γκάγκα.

Στις πόλεις όπως τόνισε το πρόβλημα της έλλειψης των δασών θα είναι πιο έντονο. Στις φωτιές καταρχήν μπορούν να επηρεαστούν και υγιείς άνθρωποι είναι πολύ μεγάλο το φορτίο του καπνού, των σωματιδίων και του μονοξειδίου του άνθρακα που μπορεί να οδηγήσει στο νοσοκομειό και υγιείς ανθρώπους".

"Οι άνθρωποι που είναι κοντά στον καπνό, μπορεί να οδηγήσει σε αρκετή βλάβη στον πνεύομονα. Μπορεί να χειροτερέψει η έκθεση υπάρχοντα προβλήματα", ανέφερε η πνευμονολόγος.

"Οι μάσκες θα μας προστατέψουν από τα σωματίδια, όχι από το μονοξείδιο του άνθρακα. Είναι πολύ σημαντικό να παραμένουμε σε εσωτερικούς χώρους και να κινούμαστε αργά για να μην χρειάζεται να αναπνεύσουμε πιο γρήγορα και περισσότερο μονοξείδιο του άνθρακα”.

Κλείνοντας τόνισε ότι "είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε όλοι στον βαθμό που μπορούμε να μην γίνονται φωτιές. Φωτιά από κεραυνό δεν μπορείς να την προβλέψεις, όμως το να μην ανάβουμε φωτιές σε ξερά χόρτα ή να καπνίζουμε μελίσσια, μπορούμε να το αποφύγουμε".

