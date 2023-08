Πολιτική

Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται restart

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου προέδρου, τις φωτιές, το μεταναστευτικό και τις νέες ταυτότητες. Οι απαντήσεις στο «Καλοκαίρι Μαζί».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος για τις φωτιές, την πρόληψη, τους υποψήφιους για την ηγεσία του κόμματος και τη διαδικασία εκλογής του.

«Δεν κάνουμε τίποτα για να αποφύγουμε τέτοιες τραγωδίες, πρέπει κάποια στιγμή να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη, πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε στάση», είπε για την πρόληψη για τις φωτιές.

Με αφορμή το ναυάγιο με τους τέσσερις νεκρούς στα ανοιχτά της Λέσβου, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ασφαλών διόδων από την Ευρώπη προς όλες τις χώρες.

Σχετικά με το ζήτημα των πυρκαγιών, τις κυβερνητικές πολιτικές και τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι, «περιμένουμε πότε θα έρθει στη Βουλή το θέμα των πυρκαγιών, ρώτησα τον Ιούλιο, αρχές Αυγούστου καταθέσαμε ερώτηση.

Έχουμε προτάσεις, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό και η χώρας μας είναι πρώτη σε πυρκαγιές στη Μεσόγειο και δυστυχώς έχουμε τη μεγαλύτερη καταστροφή στον Έβρο, σε δύο εθνικούς δρυμούς, είχαμε εκρήξεις σε 111 Πτέρυγα Μάχης».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, «δεν ήταν έτοιμη, ότι είναι ανεπαρκής, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν έχει οργανόγραμμα, έχουμε 3600 κενά στην Πυροσβεστική» και είπε πως, «το 2019 παραδώσαμε θεσμοθετημένη πρόληψη πυρκαγιών, που δεν έγινε. Υπήρχαν 5000 δασονόμοι που σταμάτησαν τον Οκτώβριο του 2019».

Σε ερώτηση για το αν θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ νόμο για την προστασία, απάντησε θετικά, λέγοντας πως, «δεν μας αρέσει καθόλου να κάνουμε πολιτική και να μην πηγαίνει η χώρα μας καλά».

Για τη φερόμενη υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη, είπε πως δεν έχει μιλήσει μαζί του και τόνισε ότι, «τις επόμενες δύο εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορική ευθύνη», συμπληρώνοντας ότι, «χρειαζόμαστε ένα αριστερό, προοδευτικό και ευρωπαϊκό κόμμα».

Για τον νεαρό εφοπλιστή, ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι, «είναι υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κι έχει υπηρετήσει πιστά τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ».

«Χρειάζεται να αλλάξουμε ως κόμμα, όχι μόνο ένα πρόσωπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται restart. Η αποχώρηση Τσίπρα και αυτό το καλοκαίρι δημιούργησαν ένα δυσμενές τοπίο. Οι τέσσερις υποψήφιοι και η ενδεχόμενη του Κασσελάκη βοηθούν στο διάλογο», περιέγραψε το σκηνικό και είπε ότι, «θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να γραφτούν όσο το δυνατό περισσότεροι. Να έρθουν νέα μέλη».

«Έχουμε ανάγκη ένα νέο κόμμα», τόνισε.

Ερωτηθείς για το αν θα γίνει debate μεταξύ των υποψηφίων, απάντησε πως, «είναι μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ των υποψηφίων και της Κεντρικής Επιτροπής, όμως αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία».

«Η δημόσια συζήτηση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ανοιχτή συζήτηση γιατί αφορά την κοινωνία», συμπλήρωσε.

Τέλος, σχετικά με τις νέες ταυτότητες και τον ντόρο που έχει προκληθεί, είπε ότι, «το θέμα των ταυτοτήτων είναι ένας διαγωνισμός 500 εκατ. που ακυρώθηκε δύο φορές. Υπάρχει διεθνές πλαίσιο κι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό».





