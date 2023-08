Αθλητικά

Άρης: Στο “τραπέζι” η επιστροφή του Άκη Μάντζιου

Σενάρια επιστροφής του Άκη Μάντζιου στον πάγκο του Άρη εξετάζει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, μετά την αποχώρηση Τερζή.

Ο Άκης Μάντζιος θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής του Άρη. Οι «κίτρινοι» είναι σε αναζήτηση του διαδόχου του Απόστολου Τερζή, ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του έπειτα από τη χθεσινή (27/8) ήττα στη Λαμία κι ενώ είχαν προηγηθεί ο αποκλεισμός από τη Ντιναμό Κιέβου και η ήττα από τον ΟΦΗ.

Η παραίτηση του Τερζή έγινε αποδεκτή από τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος αμέσως στράφηκε σε έναν παλιό γνώριμο, τον Άκη Μάντζιο. Υπό τις οδηγίες του, ο Άρης είχε καταγράψει την καλύτερη πορεία στη ιστορία του στη Super League, τερματίζοντας δεύτερος στην κανονική διάρκεια της σεζόν 2020/21 και τρίτος έπειτα από τη διαδικασία των Play Off.

Σε συνολικά 66 ματς που κάθισε στον πάγκο του Άρη από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022, ο 53χρονος είχε απολογισμό 30 νίκες, 17 ισοπαλίες και 19 ήττες με τέρματα 71 υπέρ και 53 κατά. Αν όλα κυλίσουν ομαλά, ο Μάντζιος θα κάνει το (δεύτερο) ντεμπούτο του την ερχόμενη Κυριακή (3/9, 20:00 – «Κλεάνθης Βικελίδης»), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League, απέναντι σε μία άλλη πρώην ομάδα του, τον Αστέρα Τρίπολης.

