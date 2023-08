Life

Florence Welch: Το χειρουργείο που της έσωσε τη ζωή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μία της ανάρτηση η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε γνωστό ότι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία αποδείχθηκε και σωτήρια.

-

Η υποψήφια για Grammy Αγγλίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός των Florence & the Machine Φλόρενς Γουέλς(Florence Welch) αποκάλυψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το λόγο που ακύρωσε τις τελευταίες συναυλίες του συγκροτήματος καθώς υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση που «της έσωσε τη ζωή».

«Λυπάμαι πολύ που χρειάστηκε να ακυρώσω τις τελευταίες συναυλίες μου. Τα πόδια μου είναι καλά. Χρειάστηκε να υποβληθώ σε επείγουσα επέμβαση για την οποία δεν αισθάνομαι ακόμα αρκετά δυνατή για να μιλήσω, αλλά μου έσωσε τη ζωή», έγραψε η καταξιωμένη τραγουδίστρια στο Instagram ενώ μοιράστηκε ότι θα επιστρέψει στη σκηνή την 1η Σεπτεμβρίου. «Θα επιστρέψω στη σκηνή για να κλείσω την περιοδεία «Dance Fever» με τις συναυλίες στη Λισαβόνα και τη Μάλαγα, (ίσως να μην χοροπηδάω τόσο πολύ αλλά μπορείτε να το κάνετε εσείς για μένα)».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Florence Welch (@florence)

«Περιττό να πω ότι μακάρι οι στίχοι των τραγουδιών να μην ήταν τόσο ακριβείς στις προβλέψεις τους. Αλλά η δημιουργικότητα είναι ένας τρόπος αντιγραφής και οι μύθοι ένας τρόπος να βγαίνει νόημα. Και το σκοτεινό παραμύθι του «Dance Fever», με όλες τις περίεργες προφητείες του, θα μου προσφέρει την απαραίτητη δύναμη και κάθαρση αυτή τη στιγμή», κατέληξε η Γουέλς.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Μεταναστευτικό: Ναυάγια με νεκρούς σε Λέσβο και Σάμο

Έβρος – Μεταναστευτικό: Νέοι “σερίφηδες” κρατούν αιχμαλώτους (βίντεο)