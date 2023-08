Πολιτική

Φωτιές - Μαρινάκης: την Πέμπτη η συζήτηση στη Βουλή, άμεσα οι αποζημιώσεις

Τι επεσήμανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Την πρόθεση της κυβέρνησης να χορηγηθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις μεγάλες πυρκαγιές του εφετινού καλοκαιριού εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά το briefing των πολιτικών συντακτών.

Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε πως την προηγούμενη Παρασκευή καταβλήθηκαν περίπου 876.000 ευρώ σε 167 δικαιούχους - πληγέντες από τις πυρκαγιές στο διάστημα 15 έως 31 Ιουλίου. Γνωστοποίησε, δε, πως την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκαγιές και την Πολιτική Προστασία

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

"Συνεχίζεται και σήμερα η προσπάθεια για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Όσες εστίες έχουν παραμείνει ενεργές, δείχνουν με τα ως τώρα δεδομένα ελεγχόμενες. Στο μέτωπο του Έβρου και της Ροδόπης συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση. Χθες μόνο ξέσπασαν 49 νέες εστίες και η Πυροσβεστική είχε συνολικά να αντιμετωπίσει 105 πυρκαγιές Πανελλαδικά.

Η Πυροσβεστική υπηρεσία μαζί με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν να επιχειρούν. Το έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν δυνάμεις από την Κύπρο, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία.

Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός γι' αυτό το λόγο οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής.

Πρόκειται για το δυσκολότερο καλοκαίρι από άποψη κλιματολογικών συνθηκών, κάτι που δυσχεραίνει πολύ το έργο των αρχών και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξεσπούν είτε λόγω των συνθηκών είτε κάποιες εξ' αιτίας εγκληματικών ενεργειών εμπρησμού.

Η πολιτεία βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των εστιών πυρκαγιάς, αλλά και της αποκατάστασης των ζημιών.

Αυτοψία στο μέτωπο της πυρκαγιάς στον Έβρο πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας χθες, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη για τα ενεργά μέτωπα και την αντιμετώπισή τους.

Κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη σήμερα στην περιοχή αποτελούμενο από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Στάθη Κωνσταντινίδη. Στον Έβρο μαζί με τα στελέχη της Κυβέρνησης βρίσκεται και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Θα πραγματοποιηθεί αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, ενώ τα μέλη της Κυβέρνησης θα ενημερωθούν για την εικόνα της πυρκαγιάς και την πρόβλεψη για την πορεία της.

Όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο, με στόχο την προστασία πρωτίστως της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών των πολιτών, των κρίσιμων υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η διασφάλιση των υπέρτατων αυτών αγαθών είναι απόλυτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και συνεχίζουμε καθημερινά την προσπάθεια μαζί με όλα τα σώματα ασφαλείας για την προστασία τους.

Την προσεχή Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί συζήτηση προ ημερησίας διάταξης σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί εκτενώς σε όλα τα στοιχεία γύρω από την αντιπυρική περίοδο, τις πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας, αλλά και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών στο νέο κλιματολογικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.





Αναμένουμε να γίνει ένας γόνιμος διάλογος με στόχο την κατάθεση προτάσεων προς όφελος των πολιτών και της χώρας μας και την προστασία τους απέναντι σε τέτοια ακραία φαινόμενα.

Την Παρασκευή 25 Αυγούστου καταβλήθηκε, η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η έως και την 31η Ιουλίου. Συνολικά καταβλήθηκαν 876.378,43 ευρώ σε 167 δικαιούχους.

Δεσμευθήκαμε πως η διαδικασία των αποζημιώσεων και των αποκαταστάσεων θα κινηθεί με ταχύτητα και το κάναμε πράξη. Η διαδικασία της καταγραφής, αυτοψίας και αποζημίωσης από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα ολοκληρωθεί με την ίδια ταχύτητα και αυτή τη φορά, προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να αποζημιωθούν το γρηγορότερο δυνατόν.

Ήδη, όπως έχω αναφέρει ξανά, οι αυτοψίες και οι καταγραφές ζημιών που αφορούν αυτό το δεύτερο ιδιαίτερα δύσκολο κύμα πυρκαγιών έχουν ήδη ξεκινήσει.





Από την Παρασκευή έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο με μια σειρά ρυθμίσεων στοχεύει στην διαφάνεια στις εργασιακές σχέσεις, στην αντιμετώπιση της «μαύρης» και αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας, την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την στήριξή τους σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Η προστασία των εργαζομένων και των εργασιακών τους δικαιωμάτων είναι ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας για την Κυβέρνηση και το νομοσχέδιο αυτό με τις διατάξεις που προβλέπει το αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία.

Την Παρασκευή κατατέθηκε στη Βουλή, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο προβλέπει ρυθμίσεις με τις οποίες οι ψηφιακές πλατφόρμες υποχρεώνονται να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι χρήστες τους, διασταυρώσεις στοιχείων και πρόβλεψη για κοινούς και ταυτόχρονους ελέγχους με τις φορολογικές αρχές των άλλων κρατών - μελών της Ε.Ε.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία βοηθούν στην βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και διευκολύνουν τους ελέγχους.

Ήδη από την ΑΑΔΕ οι έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ βούληση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης είναι να ενταθούν ακόμα περισσότερο με στόχο την πάταξη τέτοιων φαινομένων.

Η τήρηση της νομιμότητας θα διασφαλιστεί με κάθε τρόπο παντού, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και οι διοικητικές ποινές θα επιβάλλονται χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις.

Είδαμε πως ήδη εισπράχθηκε το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε τρεις μεγάλες εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Στις παραλίες έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2500 έλεγχοι, ενώ αναλυτικά τα στοιχεία θα δοθούν από το αρμόδιο Υπουργείο τις επόμενες ημέρες.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους ελέγχους για την φοροδιαφυγή. Ήδη όπως είδαμε 43 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έκλεισαν για κάποιες ημέρες και καλούνται να καταβάλουν πρόστιμα για μη έκδοση φορολογικών αποδείξεων συνολικού τζίρου 1,5 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, πρόστιμα επιβλήθηκαν και σε αλυσίδες διανομής οι οποίες παρέβησαν την νομοθεσία τις ημέρες του καύσωνα.

Στο πεδίο των κατειλημμένων χώρων μετά από την επέμβαση της ΕΛΑΣ (όπως είδαμε και τις προηγούμενες μέρες να συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας), αυτοί αποδίδονται στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν όπου και όποτε τίθεται ζήτημα παράνομης κατάληψης σε ξένη ιδιοκτησία.

Και βέβαια στο μέτωπο της οπαδικής βίας γίνονται συνεχείς έλεγχοι και σε γήπεδα πριν από την έναρξη των αγώνων, αλλά και σε συνδέσμους φιλάθλων, όπως δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός. Όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις έγιναν συλλήψεις και οι υποθέσεις πήραν το δρόμο της δικαιοσύνης.

Είναι μια διαρκής διαδικασία, η οποία δεν εξαντλείται προφανώς σε 1 ή 2 εβδομάδες και θα συνεχιστεί με ακόμα πιο δυναμικό ρυθμό.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ΕΔΕ που διενεργείται μετά τα επεισόδια στην Ν. Φιλαδέλφεια που οδήγησαν στη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή εντοπίστηκαν ευθύνες στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης και ως εκ τούτου μετακινούνται -σε συνέχεια των άλλων επτά μετακινήσεων που έγιναν στις 8 Αυγούστου- πέντε Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας (δύο Ταξίαρχοι και τρεις Αστυνομικοί Διευθυντές), μέχρι τη λήψη της οριστικής απόφασης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Έχουμε μια επιτυχή έναρξη του πρωταθλήματος με ταυτόχρονα σημαντική παρουσία των ομάδων μας εκτός συνόρων και η Πολιτεία θα συνεχίσει να προστατεύει τους πολίτες, τους φιλάθλους και τον αθλητισμό. Σ' αυτό δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω.

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 ανοίγει ο επόμενος κύκλος αιτήσεων του Market Pass με στόχο την ελάφρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος αγορών, ιδίως ειδών διατροφής. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των Κ.Ε.Π. από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2023.

Τονίζεται ότι για τους δικαιούχους που είχαν ήδη λάβει την οικονομική ενίσχυση τους προηγούμενους μήνες δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή της αίτησης.

Επιπλέον, από την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου (3/10), ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, πέραν του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δημιουργείται για πρώτη φορά και το «Καλάθι των Σχολικών Ειδών», πρωτοβουλία στην οποία έχουν δεσμευτεί να μετέχουν τόσο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όσο και μεγάλες αλυσίδες που διακινούν σημαντικό όγκο από τα σχολικά είδη.

Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια και τους μαθητές μας, όποτε υπάρχει ανάγκη.

Από σήμερα Δευτέρα 28 Αυγούστου μπαίνει τέλος στις μεταμεσονύκτιες ουρές ντροπής και τις χειρόγραφες τοιχοκολλημένες λίστες στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών.

Συνεπής στη δέσμευσή της η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσαν από χθες το βράδυ σε λειτουργία την εφαρμογή και οι πολίτες εκδίδουν πλέον αριθμό προτεραιότητας ψηφιακά.

Σύντομα το μέτρο θα επεκταθεί και σε άλλα γραφεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και όλης της χώρας.

Είναι ένα πρώτο, μεταβατικό βήμα, οδεύοντας προς την πλήρη ψηφιοποίηση στο Κτηματολόγιο και τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Στις 3 τα ξημερώματα εντοπίστηκαν ανοιχτά της Σάμου από το Λιμενικό Σώμα, δύο άτομα, μια γυναίκα και ένα μωρό, χωρίς τις αισθήσεις τους. Έγινε και στους δύο καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση με αποτέλεσμα το μωρό να σωθεί, δυστυχώς όμως η άτυχη γυναίκα κατέληξε.

Στις 6 τα ξημερώματα, σε Τουρκικά χωρικά ύδατα ανοιχτά της Λέσβου, το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 23 άτομα. Δυστυχώς, παρά τις πρώτες βοήθειες που τους παρασχέθηκαν, τα 4 εξ' αυτών κατέληξαν. Σύμφωνα με τον Ιατροδικαστή πρόκειται για ένα αγόρι 8 ετών, και τρία κορίτσια 14 ετών, 8 ετών και 11 μηνών.

Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια των συνανθρώπων μας. Κάθε μέρα οι γυναίκες και οι άνδρες του ελληνικού Λιμενικού Σώματος κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Είναι επιτακτική ανάγκη τα άθλια δίκτυα λαθροδιακινητών, που εκμεταλλεύονται ταλαιπωρημένους ανθρώπους να χτυπηθούν στη ρίζα τους.

Αύριο Τρίτη 29 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό σύσκεψη με θέμα την αποκατάσταση των δασών του Έβρου και της Πάρνηθας με την συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μεθαύριο, Τετάρτη 30 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη όπου, ενόψει της έναρξης της Διεθνούς Έκθεσης, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου, όπως σας ανέφερα και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για το ζήτημα των πυρκαγιών.

Την ίδια ημέρα ο Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Georgia Meloni για μια επίσκεψη εργασίας. Θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα και θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας.

Την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρόδο για να διαπιστώσει την πορεία καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών από τις πυρκαγιές και θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας".

