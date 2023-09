Υγεία - Περιβάλλον

Η νόσος των Λεγεωναρίων “καλπάζει” στην Πολωνία

Εκατοντάδες μολύνσεις και θάνατοι σήμαναν συναγερμό στις υγειονομικές Αρχές της Πολωνίας.

Ο αριθμός των νεκρών από την επιδημία της νόσου των λεγεωνάριων που πλήττει την πόλη Ζέσουφ στη νοτιοανατολική Πολωνία αυξήθηκε σε 11, ενώ εκείνος των μολυσθέντων σε 144, ανακοίνωσαν οι πολωνικές υγειονομικές αρχές.

"Επιβεβαιώθηκαν 144 κρούσματα (μόλυνσης) και 11 θάνατοι", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άνταμ Σίντορ, περιφερειακός υγειονομικός επιθεωρητής.

Οι νεκροί, ηλικίας από 64 έως 95 ετών, υπέφεραν όλοι από χρόνια νοσήματα.

Η λεγιονέλλα είναι βακτηρίδιο που αναπτύσσεται στο νερό ή στα κλιματιστικά και προκαλεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

"Αναζητούμε την πηγή μόλυνσης. Εξετάζεται επί του παρόντος η μόλυνση του δικτύου παροχής ζεστού και κρύου νερού", πρόσθεσε ο Σίντορ.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εξετάσεων, η παρουσία του βακτηρίου Legionella επιβεβαιώθηκε σε διαφορετικά επίπεδα στα μισά από τα πρώτα 18 δείγματα νερού που εξετάστηκαν.

Ελήφθησαν συνολικά 105 δείγματα.

"Αυτό δεν μας επιτρέπει προς το παρόν να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι το σύστημα ύδρευσης είναι η πηγή μόλυνσης. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές", είπε ο υγειονομικός επιθεωρητής.

Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, οι αρχές της πόλης αυτής των περίπου 200.000 κατοίκων πραγματοποίησαν επιπρόσθετες εργασίες απολύμανσης σε όλο το δίκτυο.

Η λεγιονέλλωση ή νόσος των λεγεωναρίων είναι μια σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων βακτηριολογικής προέλευσης. Η μόλυνση προκαλείται διά της αναπνευστικής οδού, από εισπνοή του βακτηρίου. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η μόλυνση, ο χρόνος επώασης της οποίας είναι δύο με τρεις ημέρες, πήρε το όνομά της από την πρώτη γνωστή επιδημία που καταγράφηκε το 1976 σε ένα ξενοδοχείο στη Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) όπου πραγματοποιείτο διάσκεψη της Αμερικανικής Λεγεώνας, της κυριότερης οργάνωσης βετεράνων της χώρας.

Περισσότεροι από 220 συμμετέχοντες είχαν αρρωστήσει και 34 πέθαναν.

