Νοσοκομείο Κιλκίς - Καταγγελία: Επιθέσεις ασθενών κατά του υγειονομικού προσωπικού

Η καταγγελία του υγειονομικού προσωπικού του νοσοκομείου Κιλκίς.

Δυο περιστατικά ξυλοδαρμού και βίαιης συμπεριφοράς από ασθενείς σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού καταγγέλλει ότι έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο δίμηνο το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Κιλκίς. Το τελευταίο περιστατικό βίας καταγγέλλεται ότι συνέβη την περασμένη Δευτέρα (21/08) στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου, όταν συνοδός κινήθηκε απειλητικά κατά νοσηλεύτριας, εξύβρισε και άσκησε λεκτική βία στις νοσηλεύτριες της απογευματινής βάρδιας και απαιτούσε να εξυπηρετηθεί χωρίς αναμονή, ενώ την ίδια στιγμή οι νοσηλεύτριες πραγματοποιούσαν νοσηλεία και διεκπεραίωναν εισαγωγές ασθενών στην κλινική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τις φωνές και στους νοσηλευόμενους ασθενείς, ενώ η νοσηλεύτρια που δέχθηκε την επίθεση αδυνατούσε να εκτελέσει τα νοσηλευτικά της καθήκοντα και εξετάστηκε στο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών.

Προηγουμένως , σύμφωνα με την καταγγελία ( 17/07 και ώρα 23:30), προσήλθε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ασθενής, η οποία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον χώρο των Επειγόντων περιστατικών προκειμένου να εξεταστεί άμεσα χωρίς να περιμένει, ήταν επιθετική, απείλησε και εξύβρισε το νοσηλευτικό προσωπικό και στη συνέχεια επιτέθηκε και χτύπησε τον ειδικευόμενο ιατρό που βρισκόταν στα ΤΕΠ και εξέταζε ασθενείς, χτύπησε την εφημερεύουσα νοσηλεύτρια και την τραυματιοφορέα.

Το Σωματείο επισημαίνει ότι η υπηρεσία Φύλαξης του Νοσοκομείου διαθέτει 6 εργαζόμενους. οι οποίοι δεν επαρκούν για τη κάλυψη των αναγκών του, καθώς στην απογευματινή και βραδινή βάρδια υπάρχει ένας φύλακας μόνιμα στην πύλη του Νοσοκομείου με αποτέλεσμα να μην ελέγχεται εσωτερικά το Νοσοκομείο. Με έγγραφά του το Σωματείο έχει επισημάνει την αναγκαιότητα της παρουσίας του προσωπικού φύλαξης στο χώρο των Επειγόντων Περιστατικών, την επίβλεψη του εσωτερικού χώρου και των κλινικών του Νοσοκομείου και σημειώνει ότι το αίτημά τους δεν εισακούστηκε . «Απαιτούμε άμεσα την προάσπισή μας ως ανθρώπων και εργαζομένων. Όχι βία στις λευκές μπλούζες. Σεβαστείτε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που σας περιθάλπουν», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σωματείου.

