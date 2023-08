Κοινωνία

Φωτιά στην Παλλήνη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε στην Παλλήνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΥ, η πυρκαγιά μαίνεται σε οικοπεδικό χώρο και καίει ξερά χόρτα σε χαμηλή βλάστηση, στην οδό Αλαμάνας και Αγίων Αναργύρων και στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Επί τόπου επχειρούν 34 πυροσβέστες με 14 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αλαμάνας, στην Παλλήνη Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2023

