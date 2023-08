Κοινωνία

Φωτιές - Τρίτη: Οι 21 περιοχές υψηλού κινδύνου (χάρτης)

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας για την Τρίτη.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για την Τρίτη, 29 Αυγούστου σε 21 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν οι ακόλουθες περιοχές:

Αττική

Κύθηρα

Εύβοια

Βοιωτία

Φωκίδα

Φθιώτιδα

Ροδόπη

Έβρος

Κορινθία

Αργολίδα

Λακωνία

Μεσσηνία

Ηλεία

Αχαΐα

Αρκαδία

Δωδεκάνησα

Κυκλάδες

Ζάκυνθο

Κεφαλονιά

Ιθάκη

Κρήτη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

