Κοινωνία

Τέμπη: Ποινική δίωξη σε πρώην στελέχη του ΟΣΕ

Ποιους αφορά η ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν.

Ποινική δίωξη σε τέσσερα πρώην στελέχη του ΟΣΕ άσκησε σήμερα ο εφέτης ανακριτής Λάρισας, αναφορικά με την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η δίωξη αφορά δύο πρώην προέδρους και διευθύνοντες σύμβουλους του ΟΣΕ, έναν πρώην διευθύνοντα σύμβουλο και ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ.

Οι κατηγορίες αφορούν το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας, της βαριάς σωματικής βλάβης και ελαφράς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στις 5 Σεπτεμβρίου.

Κούγιας: Παραγγελία για διώξεις και σε πολιτικά πρόσωπα

Επίσκεψη των συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στον εφέτη-ανακριτή, που ερευνά την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε, το πρωί της Δευτέρας, με τον Αλ. Κούγια να αποκαλύπτει ότι έχει δοθεί παραγγελία προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε επίπεδο κακουργημάτων και για τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή επιλογές των εκάστοτε υπουργών υποδομών μεταφορών και συγκοινωνιών, τα οποία σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι του χρόνου παραγραφής διορίστηκαν ως Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Όπως είχα προαναγγείλει, σήμερα στις 12:00 μαζί με τους συγγενείς δέκα θυμάτων επισκεφθήκαμε τον Εφέτη Ανακριτή κο Μπακαΐμη, ώστε οι συγγενείς των θυμάτων κι εγώ να πληροφορηθούμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες ανακρίσεως και εάν οι κακουργηματικές κατηγορίες, εκτός των εννέα προσώπων που ήδη κατηγορούνται, εκ των οποίων δύο είναι προσωρινά κρατούμενοι, θα επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα. Ο Εφέτης Ανακριτής, αφού ο ίδιος καταφανώς συγκινημένος συνομίλησε με τους γονείς, με τους αδερφούς και με τις αδερφές των αειμνήστων θυμάτων, μας ενημέρωσε ότι έχει δώσει ήδη παραγγελία προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότηση του κ. Σταμάτη Δασκαλόπουλου, συνεργάζεται μαζί του, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε επίπεδο κακουργημάτων και για τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή επιλογές των εκάστοτε υπουργών υποδομών μεταφορών και συγκοινωνιών, τα οποία σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι του χρόνου παραγραφής διορίστηκαν ως Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Επίσης, ο κος Ανακριτής ήταν κατηγορηματικός στο ότι το «μπάζωμα» του χώρου του τραγικού δυστυχήματος δημιούργησε πολλά προβλήματα και καθυστέρηση στο ανακριτικό έργο, αλλά διαβεβαίωσε τους συγγενείς των θυμάτων ότι δεν εμπόδισε τη διερεύνηση όλων των συνθηκών του εγκλήματος, και ότι το αργότερο σε τρεις μήνες θα έχει ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο, ώστε ακολούθως να προτείνει ο αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών προς το Δικαστικό Συμβούλιο ποιοι θα είναι κατηγορούμενοι και για ποια εγκλήματα, ώστε να προσδιοριστεί άμεσα το δικαστήριο και να εξαφανιστεί και ο παραμικρός κίνδυνος για την αποφυλάκιση λόγω 18μήνου των κατηγορουμένων, τους οποίους θα αποφασίσουν ο κος Ανακριτής και ο κος Εισαγγελέας.

Οι συγγενείς των θυμάτων εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για την μη προσωρινή κράτηση ενός εκ των κατηγορουμένων, για τον οποίον μάλιστα έκαναν καταγγελία ότι μετά την απόφαση του Ανακριτού να μην κρατηθεί προσωρινά τους έκανε άσχημες χειρονομίες.

Αθήνα, 28/08/2023

Με εκτίμηση και σεβασμό

Αλέξιος Χ. Κούγιας

