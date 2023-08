Αθλητικά

F1 - Grand Prix Ολλανδίας: Πρωτιά στην τηλεθέαση για την νίκη του Φερστάπεν

Η εντός έδρας νίκη του Μαξ Φερστάπεν και όλα όσα έγιναν στο Grand Prix της Ολλανδίας, μεταδόθηκαν αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Το 13Ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 27 Αυγούστου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή για 9ο συνεχή αγώνα τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ανέβηκε στην 1η θέση του βάθρου για 11η φορά φέτος!

H συναρπαστική δράση της FORMULA 1 κέρδισε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε 16,3 % και ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του με διαφορά 4,9 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Το επιμέρους ανδρικό κοινό ηλικίας 45-54 κατέγραψε 23,6%, ενώ οι πιο φανατικοί της Formula 1 ήταν οι άνδρες ηλικίας 18-24 που άγγιξαν το 46,9! Και οι γυναίκες, όμως, είδαν Formula 1, αφού σε επιμέρους γυναικείο κοινό 15-34 το Grand Prix της Ολλανδίας κατέγραψε 16,6%.

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 13ο GRAND PRIX ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Χαοτικό ήταν το oλλανδικό Grand Prix με πολλές ανατροπές και δραματική εξέλιξη. Βροχή, διακοπές, έξοδοι, γλιστρήματα, λάθη, συγκρούσεις! Όλα συνέβησαν, αλλά δεν ακούμπησαν τον Ολλανδό, ο οποίος κέρδισε για 3η συνεχή φορά στο Ζάντφορτ κατακτώντας την 9η συνεχή νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε στεγνό οδόστρωμα και σλικ ελαστικά, αλλά άρχισε να βρέχει αμέσως μετά. Κάποιοι οδηγοί όπως ο Πέρεζ, ο Λεκλέρκ, ο Γκασλί και ο Ζου έσπευσαν ν’ αλλάξουν λάστιχα. Ο Μονεγάσκος, όμως, δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί καθώς αλλεπάλληλα λάθη τον οδήγησαν σε εγκατάλειψη. O Ζου βγήκε όταν ξεκίνησε η βροχή και προκάλεσε διακοπή του αγώνα. Οι άλλοι δυο πήραν ποινή 5 δευτερολέπτων για υπέρβαση ταχύτητας στα πιτ, διεκδίκησαν την 3η θέση στο βάθρο που τελικά πήγε στον εξαιρετικό Πιερ Γκασλί.

Η βροχή έδωσε δραματική διάσταση στον αγώνα, καθώς επηρέασε την προσπάθεια των οδηγών στην αρχή. Ακόμη και ο Φερστάπεν έχασε το προβάδισμα από τον Πέρεζ γιατί καθυστέρησε ένα γύρο να μπει στα πιτ. Μπήκε στον δεύτερο γύρο για ενδιάμεσα ελαστικά και βρέθηκε 3ος προσωρινά. Ανέκτησε, όμως, γρήγορα το έδαφος και πέρασε μπροστά όταν στέγνωσε η πίστα, μπαίνοντας για σλικ ελαστικά πριν τον Μεξικάνο. Πάντως, μ’ αυτό τον τρόπο ο Πέρεζ βρέθηκε 2ος από 7ος που εκκινούσε και διατηρούσε αυτή τη θέση, καθώς ο αγώνας άρχισε να εξελίσσεται προβλέψιμα. Όμως, η βροχή ξανάρχισε 10 γύρους πριν το τέλος και αιφνιδίασε αρκετούς οδηγούς. Ο Ζου τράκαρε στη στροφή 1, ο αγώνας διακόπηκε μέχρι να φτιαχτεί η μπαριέρα και όταν κόπασε η βροχή ο αλυτάρχης έδωσε επανεκκίνηση υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Πέρεζ είχε έξοδο και έπεσε 3ος πριν την επανεκκίνηση. Εκεί, υπερέβη το όριο ταχύτητας στα πιτ και πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων που εν τέλει τον έφερε 4ο εκτός βάθρου. Συγκλονιστική ήταν η μάχη του Σάινθ με τον Χάμιλτον, με τον Ισπανό να κρατάει πίσω του τον Βρετανό πρωταθλητή στην 6η θέση. Αντίθετα, ο Ράσελ τερμάτισε τελευταίος μετά την σύγκρουσή του με τον Νόρις.

Στη βαθμολογία των οδηγών προηγείται ο Φερστάπεν με 339 βαθμούς και ακολουθεί ο Πέρεζ με 201 βαθμούς, ο Αλόνσο με 168 βαθμούς και ο Χάμιλτον με 156 βαθμούς. Στη βαθμολογία των κατασκευαστών προηγείται η Red Bull με 540 βαθμούς και ακολουθεί η Mercedes με 255 βαθμούς, η Aston Martin με 215 βαθμούς και η Ferrari με 201 βαθμούς.

Δείτε ένα βίντεο με τη θριαμβευτική νίκη του Μαξ Φερστάπεν εδώ:

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Αλόνσο και Γκασλί μετά το τέλος του αγώνα εδώ:

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, στη Μόντσα της Ιταλίας, για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων που θα μεταδοθεί αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Μη χάσετε στιγμή!

Το 13ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

