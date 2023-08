Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του

Από τα Χανιά ξεκινά την εκστρατεία για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης. Η επιστολή που έστειλε στη Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος.

Την κατάθεση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προανήγγειλε με επιστολή του στη Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του ο κ. Κασσελάκης θα ξεκινήσει την προσπάθειά του από τον τόπο καταγωγής του τα Χανιά.

Συγκεκριμένα αύριο στις 19:15 θα έχει συνάντηση και συζήτηση με μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στους τάφους των Βενιζέλων. Στις 22:00 θα επισκεφθεί το Ενετικό Λιμάνι της πόλης και θα έχει ζωντανή παρέμβαση σε δελτίο τηλεοπτικού σταθμού.

Στην επιστολή του, απόσπασμα της οποίας δημοσιεύουν τα «Χανιώτικα Νέα» ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Αισθάνομαι την ανάγκη, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου, η πρώτη μου δημόσια επαφή να γίνει στον τόπο καταγωγής μου και με τους ανθρώπους του τόπου μου» ... «Καλώ τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, αλλά και κάθε προοδευτικό και δημοκρατικό συμπατριώτη μου από τα Χανιά, να συναντηθούμε, να γνωριστούμε καλύτερα και να συζητήσουμε τον τρόπο και τον δρόμο που πρέπει να διανύσουμε μαζί για την ανασυγκρότηση του κόμματος και την Αριστερά του μέλλοντος.??Ραντεβού την Τρίτη το απόγευμα στις 7.15μμ στους Τάφους του Βενιζέλου».

Ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στις εκλογές του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι με ανάρτησή του στο Facebook ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε λόγο για βρόμικο πόλεμο εναντίον του, επειδή «κάποιοι τον φοβούνται».

Στην ίδια ανάρτηση έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την εταιρία του στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κάποια μήνυση ή αγωγή εναντίον του.

