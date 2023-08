Κοινωνία

Κρήτη: Στα δικαστήρια ο αξιωματικός της Αστυνομίας που κατηγορείται για χρηματισμό

Ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών Αρχών βρέθηκε και ο γιός του αστυνομικού, που επίσης συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας.

Στα δικαστήρια Χανίων έφτασε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας ο αξιωματικός της Αστυνομίας που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς, προκειμένου να βρεθεί ενώπιων εισαγγελέα και ανακριτή.

Στα δικαστήρια έφτασε και ο γιος του, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Υπενθυμίζεται ότι, για τη σύλληψή του είχε οργανωθεί επιχείρηση από τη διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία παρακολουθούσε τον αστυνομικό.

Αφού συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία που θεωρήθηκαν αρκετά, συνελήφθη και παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε επέμβαση στο σπίτι του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο συλληφθείς φέρεται να είχε ζητήσει χρήματα από επιχειρηματία για να προωθήσει υπόθεσή του, αλλά εκείνος το κατήγγειλε στο Εσωτερικών Υποθέσεων και έτσι ξεκίνησε η παρακολούθηση. Την Κυριακή, η σύλληψη φέρεται να έγινε ταυτόχρονα με την παραλαβή χρηματικού ποσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αξιωματικό που κατάγεται και υπηρετεί για χρόνια στα Χανιά, ενώ έχει εμπλακεί και στα συνδικαλιστικά του σώματος.





