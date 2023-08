Πολιτική

Σπαρτιάτες: Διακόπηκε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που είχαν προκληθεί όταν εννέα, από τους δώδεκα, βουλευτές του κόμματος έκαναν κοινή γραπτή δήλωση σε βάρος του προέδρου του κόμματος, Βασίλη Στίγκα.

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου πρόκειται να συνεχιστεί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των "Σπαρτιατών", που ξεκίνησε σήμερα στις 17:00 και διακόπηκε ομόφωνα λίγο μετά τις 19:00, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που είχαν προκληθεί στις 27 Ιουλίου, όταν εννέα, από τους δώδεκα, βουλευτές του κόμματος έκαναν κοινή γραπτή δήλωση σε βάρος του προέδρου του κόμματος, Βασίλη Στίγκα, για τα όσα είπε για τον βουλευτή Λάρισας, Κωνσταντίνο Φλώρο, όταν ο τελευταίος τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Ηλία Κασιδιάρη για τον Δήμο Αθηναίων.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι οι «Σπαρτιάτες» ανακοίνωσαν χθες (Κυριακή) πως στηρίζουν την υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη, για τον Δήμο Αθηναίων.

Η ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα απόψε οι "Σπαρτιάτες" αναφέρει τα εξής:

"Μετά τη σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, το απόγευμα της Δευτέρας 28 Αυγούστου 2023, αποφασίστηκε ομόφωνα από τον πρόεδρο της Κ.Ο, Βασίλειο Στίγκα, και τους έντεκα παριστάμενους βουλευτές μας, η συνεδρίαση να συνεχιστεί την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 στις 5 το απόγευμα. Μετά την ολοκλήρωση της επόμενης συνεδρίασης θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση".

