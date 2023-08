Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε από τους σεισμογράφους στη 01:10 στον θαλάσσιο χώρο 51 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου Κρήτης, ή κάπου 292 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

