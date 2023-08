Τεχνολογία - Επιστήμη

Πολύ ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία (βίντεο)

Ισχυρότατη σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Ινδονησία. Τα βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν πανικό.

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,0 βαθμών σημειώθηκε σε μεγάλο βάθος σε θαλάσσια περιοχή βόρεια του Μπαλί και των νήσων Λομπόκ στην Ινδονησία τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ωθώντας κόσμο να σπεύσει να βγει από κτίρια.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 203 χιλιόμετρα βόρεια της Ματαράμ και το εστιακό βάθος ήταν μεγάλο, 516 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της γης, σύμφωνα με τα δεδομένα του EMSC.

Η ινδονησιακή σεισμολογική υπηρεσία και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών εκτίμησαν από την πλευρά τους πως ο σεισμός είχε ισχύ 7,1 βαθμών και απέκλεισαν το ενδεχόμενο να προκληθεί τσουνάμι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός λίγο πριν από τις 04:00 [σ.σ. τοπική ώρα· χθες Δευτέρα στις 23:00 ώρα Ελλάδας] σε παράκτιες περιοχές στο Μπαλί και στο Λομπόκ. Ακολουθήθηκε από δύο ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, αντίστοιχα 6,1 και 6,5 βαθμών, σύμφωνα με την ινδονησιακή σεισμολογική υπηρεσία.

Αρκετοί βγήκαν από κτίρια.

Πάντως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB.

Καθώς ο σεισμός έγινε σε μεγάλο βάθος «δεν αναμένεται να είναι καταστροφικός», εξήγησε ο εκπρόσωπος της BNPB Άμπντουλ Μουχάρι.

