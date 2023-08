Πολιτική

Πυρόπληκτοι: Τι θα περιλαμβάνει η κρατική αρωγή

Το κυβερνητικό πλάνο για την οικονομική στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές ενεργοποιείται άμεσα. Τι προβλέπει.

Στην ενεργοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής για τους πληγέντες από την πυρκαγιά στον Έβρο αναφέρθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος κατά την ανακοίνωση μέτρων από τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου που μετέβησαν στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως είπε στο πλαίσιο της δράσης της γ.γ. Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής τα αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν καθημερινά τις ζημιές και κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες όπου η πυρκαγιά και οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Διευκρίνισε ότι το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει την παροχή της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και την επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr η οποία θ' ανοίξει τις επόμενες ημέρες για τους δικαιούχους της περιοχής.

Η κρατική αρωγή προς τις επιχειρήσεις έχει προσδιοριστεί στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, για τους δε πολίτες των οποίων η πρώτη κατοικία έχει χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμη προβλέπεται επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης «έτσι ώστε κανένας μα κανένας συμπολίτης μας από την πρώτη στιγμή να μη μείνει χωρίς στέγη».

Παράλληλα το σχήμα που αφορά την επιχορήγηση των επιχειρήσεων αφορά και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης έχει ενεργοποιηθεί ήδη η αποζημίωση της οικοσκευής, των πρώτων βιοτικών αναγκών, των πρώτων επισκευαστικών αναγκών από 600 μέχρι 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Τριαντόπουλο ενεργοποιείται μεταξύ άλλων τις επόμενες ημέρες η αναστολή της καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τριετής απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ για τις περιπτώσεις όσων έχουν πληγεί και σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας επιδότηση των εργαζομένων των πληγέντων επιχειρήσεων και ένταξη του Έβρου στο ειδικό καθεστώς κοινωνικού τουρισμού με δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, για την αποκατάσταση των ζημιών στα δάση του Έβρου και της Πάρνηθας.

