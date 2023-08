Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο: μάχη με τις φλόγες για 11η ημέρα (εικόνες)

Με τα πύρινα μέτωπα στην υπόλοιπη χώρα να έχουν βελτιωθεί, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί στην φωτιά του Έβρου που καίει το δάσος της Δαδιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται για 11η ημέρα η πυρκαγιά στον Έβρο με αναζωπυρώσεις να αντιμετωπίζονται στις περιοχές Λευκίμμη, Λεπτοκαρυά και Τρεις Βρύσες, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει θέμα στα οικιστικά κομμάτια ή να χρειάστηκε να σταλεί μήνυμα του 112 για εκκενώσεις.

Την ίδια στιγμή μαίνεται το μέτωπο στο δάσος της Δαδιάς, όπου και εκεί, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να περιοριστεί και να μην περάσει τον οδικό άξονα, από όπου εκτείνεται ένας δρυμός πλούσιος σε βλάστηση.

Με αυξημένες επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις και με ήπιους ανέμους συνεχίζονται σήμερα οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στα δύο εναπομείναντα μέτωπα της πυρκαγιάς στον Έβρο, στη Λεπτοκαρυά και την περιοχή της Κοτρωνιάς. Σύμφωνα με τη δασάρχη Σουφλίου, Γιάννα Διαγκάκη από χθες η προσπάθεια των δυνάμεων πυρόσβεσης έχει επικεντρωθεί στο μεγάλο σε μήκος μέτωπο της Κοτρωνιάς προσπαθώντας να το περιορίσουν, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με μηχανήματα έργου και για την αναχαίτιση της πυρκαγιάς αλλά και για την προστασία των αναδασώσεων Πεύκης που υπάρχουν στην περιοχή.

Ειδικότερα σήμερα επιχειρούν 475 πυροσβέστες με 100 οχήματα, 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις χώρας, έχουν εστιάσει στην περιοχή του Έβρου που βάλλεται από την πυρκαγιά και μάλιστα στην περιοχή έφτασε και ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, με πολλαπλές χρήσεις.

Εκτός από τον Έβρο αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στη Ροδόπη, στις περιοχές Κασσιτερά και Κίρκη.

Αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις το τελευταίο 24ώρο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 27 νέες δασικές πυρκαγιές κατάφεραν τις περισσότερες από αυτές να τις αντιμετωπίσουν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. Συνολικά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρέθηκαν ή και βρίσκονται αντιμέτωπες με 74 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, με τις σημαντικότερες εξ αυτών να είναι σε Έβρο, Ροδόπη, Πάρνηθα και Βοιωτία.

Στον Έβρο, συνδρομή παρέχουν δυνάμεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα η Κύπρος με δύο αεροσκάφη, η Τσεχία με 16 πυροσβέστες και 3 οχήματα, η Σλοβακία με 39 πυροσβέστες και 8 οχήματα, η Σερβία με 28 πυροσβέστες καθώς και μέσω διακρατικής συμφωνίας η Αλβανία με 46 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ στη Ροδόπη συνδρομή παρέχουν 36 πυροσβέστες με 5 οχήματα από Βουλγαρία.

Συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των περιφερειών.

