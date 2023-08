Αθλητικά

Εθνική Μπάσκετ: Με Αντετοκούνμπο κόντρα στην Νέα Ζηλανδία

Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τον τραυματισμο του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Ετοιμοπόλεμος για τον τελικό με την Νέα Ζηλανδία είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο 31χρονος φόργουορντ ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στον αγώνα με τις ΗΠΑ και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.

Τα αποτελέσματα ήταν ευχάριστα καθώς έδειξαν ότι έχει υποστεί ελαφρά διάταση του προσαγωγου μυός του αριστερού μηρού. Αμέσως ξεκίνησε ειδική αγωγή προκειμένου να είναι έτοιμος για το καθοριστικό παιχνίδι της Πέμπτης.

Η ενημέρωση της ΕΟΚ ανέφερε: "Από τον απεικονιστικό έλεγχο με μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο διαπιστώθηκε ελαφρά διάταση του προσαγωγού μυός του αριστερού μηρού και άμεσα θα αρχίσει την κατάλληλη αγωγή και θεραπεία".

