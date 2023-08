Πολιτική

Φωτιές - Βελόπουλος: η πυρκαγιά στον Έβρο “βολεύει” τους Τούρκους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειμαρρώδης ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" για τις φωτιές που πλήττουν την χώρα αλλά ακι τις νέες ταυτότητες.

-

Καλεσμένος στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" βρέθηκε ο πρόεδρος της "Ελληνικής Λύσης" Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος σχολίασε όλα τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας.

Αναφερόμενος στα μέτωπα πυρκαγιών, δήλωσε πως τίποτα δεν πήγε καλα και έριξε το βάρος στην κυβερνηση.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, τόνισε ότι είναι ο μόνος που έχει πάει στην περιοχή, "όχι στο δημαρχείο". Όπως επεσήμανε, με τη φωτιά “βολεύτηκαν” οι Τούρκοι. "Το μοναδικό σημείο που δεν μπορούσαν να έχουν οι Τούρκοι πρόσβαση καθώς ήταν δυσπρόσιτο λόγω δάσους, τώρα με τη φωτιά καταστράφηκε", είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Όπως τόνισε στη συνέχεια, το ερπυστριοφόρο που πήγε στον Έβρο είναι ελληνικής κατασκευής. “Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει 20-30 τέτοια, πρέπει να έχουμε μόνο ένα;” διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια μίλησε για τις ανεμογεννήτριες και τόνισε ότι "22 ημέρες πριν τη φωτιά δόθηκαν άδειες για τη Θράκη. Στην Πάρνηθα το ίδιο, στην Εύβοια, στη Ρόδο… όλα αυτά είναι συμπτώσεις;"

“Η κλιματική κρίση, δεν ευθύνεται για τις πυρκαγιές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πρόληψη." ανέφερε καθώς επέκρινε την έλλειψη προληπτικών μετρων.

Όσον αφορά τους “σερίφηδες” τα βίντεο των οποίων έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με τις συλλήψεις μεταναστών είπε, ότι "οι άνθρωποι αυτοί υπερασπίζονται το σπίτι τους. Θα έπρεπε να έχουμε θωρακίσει τον Έβρο, να μην περνάει κουνούπι. Αν γίνει κάτι, οι ακρίτες του Έβρου είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα πέσουν για την πατρίδα".

“Δεν είναι αυτοδικία να συλλαμβάνουν κάποιον που παρανομεί... Είμαι ο τελευταίος που θα εμπιστευτεί μια δικαιοσύνη που διορίζεται" είπε ακόμη και πρόσθεσε, “αν βιάσει κάποιος ή πειράξει έναν αδύναμο, εγώ ο ίδιος θα τον συλλάβω”.

Όσον αφορά τις νέες ταυτότητες, ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε πως πρόκειται για μία απευθείας ανάθεση. Ακόμα υπάρχει απόφαση του ΣτΕ, που κρίνει παράνομα τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων στις νέες ταυτότητες. Θα παλέψω για να μην βγάλω ταυτότητα”

Όπως τόνισε, η θέση της Ελληνικής Λύσης για το ζήτημα είναι να τεθεί σε δημοψήφισμα.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε και την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη για τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι του είναι αδιάφορη η παρουσία του, δεν τον γνωρίζει αλλα για να άφησε την Goldman Sachs μάλλον κάτι καλό θέλει να κάνει για την χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη

Μεταναστευτικό – Έβρος: Ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι του τρέιλερ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία