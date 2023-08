Αεροδρόμια: “θα χρειαστούν μέρες για την επίλυση της αναστάτωσης”

Οικονομία

Θα παραμείνει το χάος στα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάπερ δήλωσε ότι θα χρειαστούν ημέρες για την επίλυση της σοβαρής αναστάτωσης που προκλήθηκε στις εισερχόμενες και εξερχόμενες από την χώρα πτήσεις μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο έπληξε τη δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας των σχεδίων πτήσεων.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν χθες Δευτέρα--μια από τις ημέρες με τις περισσότερες μετακινήσεις ταξιδιωτών στην χώρα--καθώς οι ελεγκτές αναγκάστηκαν να εισάγουν χειροκίνητα τα σχέδια πτήσεων.

Ο Χάρπερ διευκρίνισε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δεν θεωρούν πως το τεχνικό πρόβλημα είναι αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης.

«Θα υπάρξουν έμμεσες επιπτώσεις ως ένα βαθμό σήμερα και υποψιάζομαι και για μερικές ακόμη ημέρες καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι πτήσεις επιστρέφουν στην κανονικότητα», δήλωσε σήμερα ο Χάρπερ στο BBC.

Το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, το Χίθροου, κάλεσε τους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία προτού μεταβούν σήμερα στο αεροδρόμιο.

Από την πλευρά τους οι ίδιες οι αεροπορικές προχωρούν σε αλλαγές στα προγράμματά τους σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν όσους περισσότερους επιβάτες γίνεται, αλλά ορισμένα αεροσκάφη και πληρώματα δεν βρίσκονται εκεί που θα έπρεπε. «Προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να επαναφέρουμε τους επιβάτες που επλήγησαν στην προγραμματισμένη πτήση τους», έγραψε η British Airways στο X.

