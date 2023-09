Life

Adele: είμαι έτοιμη να γίνω ξανά μαμά (βίντεο)

«Θέλω πραγματικά να γίνω ξανά μαμά σύντομα», είπε η Adele όταν συναντήθηκε με μία έγκυο θαυμάστριά της.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια της ποπ Αντέλ (Adele) αποκάλυψε ότι είναι έτοιμη να γίνει ξανά μαμά μιλώντας με μία θαυμάστριά της κατά τη διάρκεια ενός από τα σόου της στο Λας Βέγκας το Σαββατοκύριακο, αναφέρει η Daily Mail.

Σημειώνεται ότι η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έχει αποκτήσει τον 10χρονο Angelo με τον πρώην σύζυγό της Σάιμον Κονέκι (Simon Konecki) ενώ επισημοποίησε την σχέση της με τον πολυεκατομμυριούχο ατζέντη Ριτς Πολ (Rich Paul) τον Σεπτέμβριο.

«Θέλω πραγματικά να γίνω ξανά μαμά σύντομα», είπε η Adele όταν συναντήθηκε με μία έγκυο θαυμάστριά της, η οποία της ζήτησε την γνώμη της σχετικά με το όνομα του κοριτσιού που θα αποκτήσει σύντομα.

Σύμφωνα με το βίντεο που μοιράστηκε θεατής της συναυλίας στο TikTok η σταρ πρόσθεσε ότι έχει ήδη λίστα με αγαπημένα ονόματα μωρών: «Στην πραγματικότητα γράφω λίστες. Έτσι, κάθε φορά που βλέπω ένα όνομα που μου αρέσει, το γράφω στο τηλέφωνό μου».

Όταν ρωτήθηκε για ποιο από τα δύο ονόματα προτιμά -Spencer ή Parker- η τραγουδίστρια έδωσε μια ακόμη μικρή πληροφορία. «Δεν μπορώ να πω «Parker» γιατί το όνομα αυτό αρέσει στον Ριτς», απάντησε και επέλεξε το «Spencer». Μοιράστηκε επίσης ότι της αρέσει το όνομα «Ray», με αποτέλεσμα η έκπληκτη εγκυμονούσα να της αποκαλύπτει ότι αυτό θα είναι το μεσαίο όνομα της κόρης της.

