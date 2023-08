Πολιτική

Φωτιές σε Έβρο και Πάρνηθα: Τα μέτρα για ανάπλαση των περιοχών

Οι ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη λήψη άμεσων μέτρων στον Έβρο και στην Πάρνηθα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετα τη σύσκεψη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στην κυβερνητική σύσκεψη που έγινε συζητήθηκαν τα άμεσα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τον Έβρο και την Πάρνηθα, η πορεία των μέτρων για τις προηγούμενες πυρκαγιές και γενικότερα το θέμα της πρόληψης και προστασίας των δασών μας.

Η δασική υπηρεσία κηρύσσει άμεσα, με διοικητικές πράξεις, τις περιοχές αυτές αναδασωτέες. Λαμβάνουμε φροντίδα για την άγρια πανίδα, να έχουν δηλαδή τα ζώα που επιβίωσαν ζωοτροφές και νερό για το διάστημα των επόμενων μηνών. Και -το πιο σημαντικό- ξεκινούν οι διαδικασίες και εδώ, όπως και για τις προηγούμενες πυρκαγιές, για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις λεκάνες απορροής που έχουν επηρεαστεί. Κορμοφράγματα δηλαδή και άλλα τεχνικά έργα, που έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

Επίσης, απόλυτη προτεραιότητα έχει ο καθαρισμός των ρεμάτων στις περιοχές αυτές, με ευθύνη των Περιφερειών. Για τους πληγέντες στις περιοχές αυτές ανακοίνωσε ήδη χθες, από την Αλεξανδρούπολη, το κυβερνητικό κλιμάκιο όπου πήγε εκεί τα μέτρα που λαμβάνονται για αυτές τις περιπτώσεις».

Επισημαίνεται πως για την υλοποίηση των τεχνικών έργων που αναφέρονται πιο πάνω αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του νέου θεσμού των «αναδόχων αποκατάστασης» ενώ θα αξιοποιηθούν και οι δασικοί συνεταιρισμοί.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, οι Υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, Άκης Σκέρτσος και Μάκης Βορίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ Βαγγέλης Γκουντούφας, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη και ο Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς.

Eνημερωτικό σημείωμα για την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου χθες στον Έβρο και των μέτρων αρωγής που ανακοινώθηκαν





