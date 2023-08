Κόσμος

Ελληνοτουρκικά – Άγκυρα: Δεν θα παραιτηθούμε από τα διεθνή μας δικαιώματα

Τα σχόλια του συμβούλου του Ερντογάν για την επικείμενη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν και η επιχείρηση Νεντσλα στη γραμμή Λιβύης – Τουρκίας.

Εν όψει της συνάντησης Γεραπετρίτη – Φιντάν στην Άγκυρα ο σύμβουλος του Ταγίπ Ερντογάν για εξωτερικά ζητήματα προέβη σε δηλώσεις για τα ελληνοτουρκικά, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς σε δηλώσεις του στο ΝTV άφησε αιχμές εναντίον της Ελλάδας λέγοντας πως αν προσεγγίζει τα πάντα στο πλαίσιο της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε λύση.

Η Ελλάδα είναι γείτονάς μας και δεν τη βλέπουμε ως εχθρό, είπε ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, Ωστόσο ανέφερε ότι υπάρχουν φυσικά κάποια θέματα στα οποία έχουμε διαφωνίες και δεν θα παραιτηθούμε από τα διεθνή μας δικαιώματα.

Αλλά πέρα από αυτά, θα καθίσουμε και θα μιλήσουμε».

Χουριέτ: Επιχείρηση Νέτσλα στη γραμμή Λιβύης-Τουρκίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Χουριέτ, όταν αποκαλύφθηκε ότι η Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης, Νέτσλα Αλ Μάνγκους είχε συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Eli Cohen, στην Ιταλία την περασμένη εβδομάδα, ξέσπασε η κρίση της στην Τρίπολη. Μεταδόθηκε ότι εναντίον της Mangus, η οποίαανεστάλη από τα καθήκοντά της από τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη, Abdulhamid Dibeybe, ξεκίνησε έρευνα εναντίον της και ότι η ίδια, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με ιδιωτικό αεροπλάνο της λιβυκής κυβέρνησης γύρω στις 04:00. την προηγούμενη ημέρα.

Ο Λιβυκός Οργανισμός Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι επιβλήθηκε ταξιδιωτική απαγόρευση στην Mangush, ηοποία ήταν υπό έρευνα, και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι της επετράπη να φύγει από τη χώρα μέσω του διεθνούς αεροδρομίου Mitiga στην πρωτεύουσα. Στο διάταγμα που δημοσίευσε η κυβέρνηση της Τρίπολης, σημειώθηκε ότι ηΥπουργός Εξωτερικών, θα αντικατασταθεί από τον Υπουργό Νεολαίας, Abdullah ez-Zeni, με πληρεξούσιο.

