Νέα Φιλαδέλφεια: Ανήλικος στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Τρεις ανήλικοι κι ένας 19χρονος συνελήφθησαν για την επίθεση κατά του 16χρονου. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, πέντε άτομα (δυο 16χρονοι, ένας 17χρονος, ένας 19χρονος καθώς και 17χρονος αλλοδαπός) για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η ομάδα των κατηγορουμένων βρίσκονταν στην Πλατεία Μιαούλη στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν συναντήθηκαν τυχαία με ένα 16χρονο που περπατούσε με φίλους του. Οι κατηγορούμενοι ξεκίνησαν απρόκλητα να τον βρίζουν και στη συνέχεια κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του.

Ο 16χρονος απομακρύνθηκε άμεσα από την πλατεία Μιαούλη, με τους κατηγορούμενους να τρέχουν διαρκώς πίσω του, έως ότου τον ακινητοποίησαν σε κοντινό σημείο.

Εκεί, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στο σώμα και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 16χρονου, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν κατηγορούμενους και τους προσήγαγαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

