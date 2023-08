Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων: 64χρονος έδωσε ζωή μετά τον θάνατό του

Συλλυπητήρια και ευχαριστίες από το Νοσοκομείο Ζακύνθου προς την οικογένεια του δότη. Πού πήγαν τα ζωτικά όργανά του.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η λήψη οργάνων από 64χρονο δότη ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και διαγνώστηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος.

Τα μοσχεύματα πνευμόνων και νεφρών μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Σε ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει «τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του δότη και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας».

Ακόμα, η διοίκηση του νοσοκομείου «ευχαριστεί και συγχαίρει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ και του Αναισθησιολογικού Τμήματος του νοσοκομείου μας καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Χειρουργείου, για την συμμετοχή και άψογη ανταπόκριση στην όλη διαδικασία. Επίσης ευχαριστεί τις χειρουργικές ομάδες από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για την λήψη των πνευμόνων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Πατρών και Ιωαννίνων για την λήψη των νεφρών».

Τέλος, ο γενικός συντονισμός έγινε από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και η διαδικασία τελούσε υπό την αιγίδα της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ.

