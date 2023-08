Κοινωνία

Άρειος Πάγος: παρέμβαση για τους “σερίφηδες” του Έβρου

Νέα παρέμβαση Αρείου Πάγου για τους αυτόκλητους «πολιτικοφύλακες» του Έβρου.

Παραγγελίες στις εισαγγελίες Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και Αθηνών για διενέργεια ποινικών ερευνών όσον αφορά τα καταγγελλόμενα περιστατικά για παράνομες πράξεις κατά προσφύγων και μεταναστών, απέστειλε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Σκιαδαρέσης, αρμόδιος για θέματα ρατσισμού, εμπορίας ανθρώπων και κακομεταχείρισης ημεδαπών ή αλλοδαπών από κρατικά όργανα.

Ειδικότερα, ο εισαγγελικός λειτουργός με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα ζητεί από τις εισαγγελίες Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και Αθηνών να διερευνήσουν αν έχουν τελεστεί «συγκεκριμένα αξιόποινα περιστατικά, στα οποία προδήλως ενδείκνυται η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, προς εξάλειψη οποιουδήποτε ίχνους αναβίωσης του μεσαιωνικού φαινομένου της αυτοδικίας που μπορεί να εκθέσει διεθνώς την χώρα μας».

Συγκεκριμένα, ο κ. Σκιαδαρέσης στο κείμενο της παραγγελίας του προς την εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στα πλαίσια της αποστολής σας για την τήρηση της νομιμότητας και την διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης (άρθρ. 28 παρ. 2 Ορ.Δικ.), αποστέλλουμε: α) Το από 25-8-2023 δελτίο τύπου του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, που συντονίζει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, με τίτλο "Σοβαρή ανησυχία για την κλιμάκωση της στοχοποίησης προσφύγων και μεταναστών", όπου μάλιστα γίνεται λόγος για "γενικότερο κλίμα στοχοποίησης και ρατσιστικών συμπεριφορών ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες" και για "επιδεινούμενο κλίμα" κατ' αυτών "στον πολιτικό και δημόσιο λόγο", β) δημοσίευμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.in.gr στις 28-8-2023 με τίτλο "Έβρος: οι αυτόκλητοι πολιτοφύλακες συνεχίζουν τη δράση τους - νέο βίντεο", γ) δημοσίευμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.efsyn.gr στις 25-8-2023 με τίτλο "Οι ακροδεξιοί σερίφηδες του Έβρου μέσα από τα μάτια της LeMonde" και δ) δημοσίευμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ThePressProject στις 23-8-2023 με τίτλο "Έβρος: Φασίστες καλούν σε πογκρόμ προσφύγων και μεταναστών μέσω viber" και παρακαλούμε να διερευνήσετε ταχέως, ενδελεχώς και λυσιτελώς τη βασιμότητα ή μη των πολλαπλών καταγγελιών σ' αυτά, καθώς επίσης σε όσα άλλα σχετικά δημοσιεύματα αναφερθούν προσεχώς συγκεκριμένα αξιόποινα περιστατικά, στα οποία προδήλως ενδείκνυται η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, προς εξάλειψη οποιουδήποτε ίχνους αναβίωσης του μεσαιωνικού φαινομένου της αυτοδικίας που μπορεί να εκθέσει διεθνώς τη χώρα μας».

Τέλος, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέστειλε στην εισαγγελία Πρωτοδικών αναρτήσεις χρηστών της διαδικτυακής πλατφόρμας Facebook με περιεχόμενο ρατσιστικό και ρητορική μίσους. Με αφορμή αυτές τις αναρτήσεις ο κ. Σκιαδαρέσης ζητεί τη διερεύνηση μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΓΑΔΑ τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενων πράξεων, όπως αυτές των άρθρων 184 Π.Κ. (Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια), 187 Π.Κ. (Εγκληματική οργάνωση), 190 (Απειλή διάπραξης εγκλημάτων) Π.Κ., 135 Π.Κ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας), 1 Ν. 927/79 (Μισαλλόδοξη ρητορική) κ.λπ.

