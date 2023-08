Παράξενα

Πάρος: “σταύρωσαν” κοράκι και το άφησαν σε δημόσια θέα (εικόνες)

Αντιδράσεις και αποτροπιασμό προκαλεί μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, από την Πάρο με ένα σταυρωμένο κοράκι.

Ένα πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στο νησί της Πάρου και συγκεκριμένα στη περιοχή της Πούντας.

Εκεί βρέθηκε νεκρό κοράκι και μάλιστα σταυρωμένο σε ξύλο που είχε το σχήμα του σταυρού. Εκείνοι που το έκαναν, δεν αρκέστηκαν σε αυτό, παρά το άφησαν σε δημόσια θέα για να το “καμαρώνουν” κι άλλοι…

Κάνοντας ρεπορτάζ στο νησί της Πάρου μας για το συμβάν, υπήρξαν φωνές που ανέφεραν ότι κάποιοι το κάνουν αυτό εν είδη σκιάχτρου.

Πηγή: cycladeslive.gr

