Πολιτική

Έβρος - Οικονόμου: Αυστηρή αλλά δίκαιη η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, επισκέπτεται τον Έβρο και τις περιοχές όπου γίνεται η επέκταση του φράκτη.

-

Την «τεράστια, πολύ αποτελεσματική και πολύ σημαντική προσπάθεια επιτήρησης των συνόρων μας από την Ελληνική Αστυνομία» που συντελείται στον φράχτη του Έβρου υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος σήμερα επισκέπτεται Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Σε δηλώσεις που έκανε δίπλα στον φράχτη, στην περιοχή των Φερών, ανέφερε ότι είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με στελέχη και αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στελέχη της Frontex, σημειώνοντας την πολύ αγαστή και ουσιαστική μεταξύ τους συνεργασία.

Χαρακτήρισε αυστηρή αλλά απολύτως δίκαιη τη μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει η χώρα, η οποία εδράζεται στον σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις, «την ανθρωπιστική μας παράδοση πάντοτε δίπλα σ' εκείνους που έχουν ανάγκη, πάντοτε υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά αδιαπραγμάτευτα απέναντι σε κάθε εγκληματική δραστηριότητα, σε κάθε προσπάθεια παράνομης εισόδου, σε διαρκές ανοιχτό μέτωπο με τους λαθροδιακινητές και όσους δε σέβονται τα σύνορά μας, τα σύνορα της χώρας, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε σέβονται ούτε την ανθρώπινη ζωή υποβάλλοντας σε πολύ μεγάλους κινδύνους τους ανθρώπους».

Ο κ. Οικονόμου διαβεβαίωσε ότι «η ελληνική Πολιτεία ήταν και θα εξακολουθεί να είναι με κάθε πρόσφορο τρόπο δίπλα στην Ελληνική Αστυνομία, για να ενισχύουμε την παρουσία μας, για να προσαρμόζουμε την επιχειρησιακή μας δράση, για να αναβαθμίζουμε τα τεχνολογικά μας μέσα και τις τεχνολογικές μας υποδομές, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στην πολιτική μας ευθύνη και στο πατριωτικό μας καθήκον. Να φυλάμε ουσιαστικά τα σύνορά μας, να είμαστε απέναντι στις εγκληματικές οργανώσεις και στους λαθροδιακινητές, να εμπεδώνουμε ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας και για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία

Φωτιές - Βελόπουλος: η πυρκαγιά στον Έβρο “βολεύει” τους Τούρκους (βίντεο)

Φωτιές σε Έβρο και Πάρνηθα: Τα μέτρα για ανάπλαση των περιοχών