Ηράκλειο - Πατέρας 29χρονου: Ο Νίκος έγραψε το όνομά του, ζούμε ένα θαύμα

Δάκρυα χαράς για τον Νίκο που δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι. Τα συγκλονιστικά λόγια του πατέρα του. Τι λέει για την εξέλιξη της υγείας του 29χρονου.

Δάκρυα χαράς από τον πατέρα του 29χρονου Νίκου για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού του, το οποίο, πυροβολήθηκε στο κεφάλι τα ξημερώματα της 3ης Αυγούστου και έκτοτε δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

«Ο Νίκος έγραψε το όνομά του! Ζούμε ένα θαύμα» ανέφερε στο cretalive ο πατέρας του, ο οποίος βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πατέρας του 29χρονου, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του Βενιζελείου, η μεγάλη χαρά τους έχει να κάνει με το γεγονός ότι η αντιληπτική ικανότητα του νεαρού είναι όπως και πριν τον πυροβολισμό.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Κούγιας, όπως είχε προαναγγείλει, βρέθηκε σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Αφού παρέλαβε και την δικογραφία, αποχώρησε χωρίς να κάνει δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος που πυροβόλησε τον Νίκο, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του τη Δευτέρα, στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα που παρέδωσε δια του συνηγόρου του, έδωσε τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της 3ης Αυγούστου. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι πανικοβλήθηκε: «Θα έπεφτε μετωπικά πάνω μου και πυροβόλησα για εκφοβισμό».

