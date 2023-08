Καιρός

Καιρός: βροχές, μπόρες και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη

Που και πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη, στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στην δυτική Στερεά αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους, που από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρωινές ώρες στα ανατολικά. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 18 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου, (σημ: στην δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα είναι 4-3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι έως και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, τοπικά στην Κρήτη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι δυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις, τοπικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 3 έως 5 και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 33 και κατά τόπους στην Κρήτη τους 34 βαθμούς Κελσίου.

