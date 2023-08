Life

Μαρέβα Μητσοτάκη: Το μήνυμα αγάπης στην Μαρία Σάκκαρη

Το δημόσιο μήνυμα από την Μαρέβα Μητσοτάκη και η στήριξή της στη Μαρία Σάκκαρη μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Ελληνίδας τενίστριας από το US OPEN.

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρισκόταν η Μαρία Σάκκαρη μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της στον πρώτο κιόλας γύρο του US Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έμεινε εκτός σε πρεμιέρα τρίτου συνεχόμενου major και λύγισε μπροστά στις κάμερες. Με το που ξεκίνησε να μιλά στους δημοσιογράφους ξέσπασε σε κλάματα κι όταν συνήλθε δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για την ήττα με την Ισπανίδα, Ρεμπέκα Μαρασόβα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι σκέφτεται ακόμη και το ενδεχόμενο να κάνει ένα διάλειμμα από το άθλημα.

Το μήνυμα από την Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Το πρωί της Τρίτης 29/8, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι θέλησε να γράψει δημόσια δύο λόγια για τη Μαρία Σάκκαρη, με την οποία ο γιος της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διατηρεί σχέση τα τελευταία χρόνια.

«Η Μαρία είναι κορυφαία αθλήτρια και οι κορυφαίοι αθλητές έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν μια δύσκολη και αρνητική χρονιά. Όμως έχει και μια μεγάλη ψυχή και δυνατή καρδιά και με ακριβώς το ίδιο πάθος για το τένις θα σηκωθεί πιο δυνατή! Είμαστε μαζί σου! #loveyοumaria» έγραψε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι στα social media.

