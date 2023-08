Πολιτική

Αντιδράσεις για Κασσελάκη: “Οι τάφοι των Βενιζέλων δεν είναι για κομματικές φιέστες”

Τι αναφέρεται λίγες ώρες πριν από το πρώτο ραντεβού του υποψήφιου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με πολίτες, στους τάφους των Βενιχζέλων

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί της Τρίτης (29/8). Ο νέος υποψήφιος είχε αναγγείλει ότι θα πραγματοποιήσει επίσημη παρουσίαση από τα Χανιά και συγκεκριμένα στον χώρο των τάφων των Βενιζέλων.

Αυτή η πρόθεση, ωστόσο, έφερε άμεση αντίδραση από τον δήμο Χανίων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Η ανακοίνωση:

«Με αφορμή την επικείμενη διοργάνωση κομματικής εκδήλωσης στον χώρο των Τάφων των Βενιζέλων, ο Δήμος Χανίων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο χώρος των Τάφων των Βενιζέλων στον Προφήτη Ηλία στο Ακρωτήρι είναι ένας τόπος ιστορικής μνήμης με ισχυρούς συμβολισμούς, συνδέεται με κορυφαίες στιγμές της κρητικής ιστορίας, με τους αιματοβαμμένους αγώνες των Κρητικών για την ελευθερία και την ένωση με την Ελλάδα, επελέγη από τον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο για τελευταία κατοικία του, ενώ σε αυτό το σημείο αναπαύεται και ο γιος του, Σοφοκλής.

Παρόμοια εκδήλωση κομματικού χαρακτήρα δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν στο σημείο αυτό. Ως έκφραση σεβασμού στην ιστορική μνήμη του κορυφαίου Έλληνα ηγέτη, το καθιερωμένο είναι η κατάθεση στεφάνου από πολιτικούς.

Η παρέμβαση αυτή δεν έχει επ’ ουδενί χαρακτήρα προσωπικής αιχμής εναντίον ενός υποψηφίου προέδρου σε μία εσωκομματική διαδικασία. Αποτελεί έκφραση ισχυρών επιφυλάξεων και της αγωνίας μας για ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς, εθνικής σημασίας, που προφανώς και πρέπει να υπερβαίνει στενά κομματικά όρια και προσωπικές στρατηγικές. Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή που αναζητούνται πρότυπα και τα οράματα και οι παρακαταθήκες του Βενιζέλου εξακολουθούν να εμπνέουν».

