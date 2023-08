Κοινωνία

Άγιος Παντελήμονας: Μία σύλληψη για τον πυροβολισμό του 25χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ένας από τους εμπλοκόμενους για το περιστατικό με τους χθεσινούς πυροβολισμούς.

-

Έναν άνδρα συνέλαβαν οι αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα, το απόγευμα της Τρίτης, για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που έγινε το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλβανικής καταγωγής νεαρός εμπλέκεται σε υποθέσεις ληστειών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και του δεύτερου εμπλεκόμενου στο περιστατικό, συνεχίζονται.

Το χρονικό

Το επεισόδιο σημειώθηκε ί λίγο μετά τις 22:30 το βράδυ, επί της οδού Καμπάνη. Εκεί εντοπίστηκε ένας 25χρονος Αιγύπτιος με τραύμα από πυροβόλο στο πόδι του.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες και ένα φυσίγγι, ενώ ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Όπως ο ίδιος είπε, είδε δύο άτομα να κατεβαίνουν από αυτοκίνητο και να τον πυροβολούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιός Δυτικού Νείλου: 3 θάνατοι σε 7 ημέρες στην Ελλάδα

Νέες ταυτότητες: Τα προσωπικά δεδομένα και ο Άγιος Παΐσιος (βίντεο)

Φονικό ναυάγιο στην Λέσβο: Καρέ καρέ η βύθιση του σκάφους - “Βολές” από την Τουρκική Ακτοφυλακή (βίντεο)