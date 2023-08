Κοινωνία

Φωτιές: Αναζωπυρώσεις και 112 στον Έβρο, εστίες στην Πάρνηθα

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στον Έβρο. Νέο μήνυμα του «112» για εκκένωση οικισμού. Η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα.

Αντιμέτωπες με τις αναζωπυρώσεις είναι στον Έβρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συνολικά αντιμετωπίζουν 87 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, την ώρα που το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 44 νέες δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Στην Πάρνηθα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και αντιμετωπίζουν διάσπαρτες μικρές καύσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής

Στον Έβρο, αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται στις περιοχές Λευκίμμη, Τρεις Βρύσες, Λεπτοκαρυά και Κοτρωνιά. Μάλιστα, λίγο πριν τις 18:30 ήχησε το 112 για τους κατοίκους της Κοτρωνιάς, οι οποίοι εγκαταλείπουν προς Γιαννούλη. «Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Κοτρωνιά απομακρυνθείτε προς Γιαννούλη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του «112».

Συνδρομή στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών παρέχουν δυνάμεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα η Κύπρος με ένα αεροσκάφος που επιχειρεί στη Αλεξανδρούπολη και 31 πυροσβέστες που επιχείρησαν στα Λυκομάγουλα Έβρου, η Γερμανία με δύο αεροσκάφη που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Φυλής στην Αττική, η Γαλλία με δύο αεροσκάφη που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, η Τσεχία με ένα ελικόπτερο που επιχειρεί στο Δίστομο Βοιωτίας και 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα που επιχειρούν στην Κοτρωνιά Έβρου, η Ρουμανία με 53 πυροσβέστες με 10 οχήματα που επιχειρούν στην Κίρκη Αλεξανδρούπολης, η Βουλγαρία με 36 πυροσβέστες και πέντε οχήματα που επιχειρούν στη Λεπτοκαρυά Έβρου, η Σλοβακία με 39 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα που επιχειρούν στη Λευκίμμη Αλεξανδρούπολης, η Σερβία με 16 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα που επιχειρούν στο Παπίκιο Κομοτηνής. Επίσης μέσω διακρατικής συμφωνίας η Αλβανία με 46 πυροσβέστες με πέντε οχήματα που επιχειρούν στο δάσος της Δαδιάς.

Ακόμη, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, σημειώνεται επίσης από την Πυροσβεστική.

Για αύριο Τετάρτη 30/08/2023 παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

