Σαρδηνία: Τουρίστας πήρε από παραλία 41 κιλά βότσαλα και συνελήφθη!

Η λήψη, η κατοχή ή η πώληση άμμου, βότσαλων, πετρών ή κοχυλιών που συλλέγονται στη Σαρδηνία χωρίς άδεια τιμωρείται με πρόστιμο έως 3.000 ευρώ.

Ένας Γάλλος τουρίστας συνελήφθη καθώς προσπαθούσε να φύγει από τη Σαρδηνία, έχοντας στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του 41 κιλά βότσαλα και πέτρες που συνέλεξε παράνομα από μια παραλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Ιταλοί τελωνειακοί σταμάτησαν τον άνδρα πριν αυτός επιβιβαστεί σε πλοίο που συνδέει το Πόρτο Τόρες (βορειοδυτική Σαρδηνία) με τη Νίκαια (νοτιοανατολική Γαλλία).

«Είχε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του 41 κιλά βότσαλα και πέτρες από την παραλία Λαμπιάνου, τα οποία κατασχέθηκαν και θα επιστρέψουν στην παραλία», ανέφεραν οι τελωνειακές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Η Σαρδηνία είναι γνωστή για τις παρθένες παραλίες της με λευκή άμμο – που θεωρείται τόσο πολύτιμη ώστε οι περιφερειακές αρχές ψήφισαν νόμο το 2017 απαγορεύοντας σε τουρίστες να τη συλλέγουν και να την παίρνουν μαζί τους.

Η λήψη, η κατοχή ή η πώληση άμμου, βότσαλων, πετρών ή κοχυλιών που συλλέγονται στη Σαρδηνία χωρίς άδεια τιμωρείται με πρόστιμο που κυμαίνεται από 500 έως 3.000 ευρώ.

