Εκλογές - Χαρδαλιάς: διάλεξα τους καλύτερους και τις καλύτερες (εικόνες)

Η ανάρτηση του υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής, μετά την συνάντηση με τους 214 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού "Αττική Μπροστά".

Πρόσωπα με εμπειρία, διάθεση, μεράκι για δουλειά και πάθος για προσφορά στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Αττική Μπροστά» αναφέρει ο Νίκος Χαρδαλιάς λίγες ώρες μετά την πρώτη συνάντησή του με τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού του.

Σε ανάρτησή του στο facebook, o Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρει ότι το ψηφοδέλτιο της «Αττική Μπροστά» στελεχώνουν 214 «μαχήτριες και μαχητές» και ότι η συγκρότητηση του συνδυασμού έγινε με βάση την αρχή της εκπροσώπησης όλου του πληθυσμού της Αττικής.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Νίκου Χαρδαλιά

"Νίκος Χαρδαλιάς: 214 μαχήτριες και μαχητές στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο της

#Αττική_Μπροστά. Ένα ψηφοδέλτιο που έγινε με βάση την αρχή της εκπροσώπησης όλου του πληθυσμού της Αττικής.

Χθες βράδυ έγινε η πρώτη μεγάλη συνάντηση με τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού μας. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη και τιμή ως επικεφαλής αυτής της προσπάθειας.

Καταφέραμε να εκπροσωπούνται όπως πρέπει και οι 66 Δήμοι του Λεκανοπεδίου, να εκπροσωπείται ουσιαστικά κάθε γειτονιά. Και είναι ξεκάθαρο μέσα μου ότι έχω επιλέξει τις καλύτερες και τους καλύτερους. Πρόσωπα με εμπειρία, διάθεση, μεράκι για δουλειά και πάθος για προσφορά. Πρόσωπα που απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία, με την πεποίθηση ότι τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, για να μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμεις, να χτίσουμε μαζί πάνω σε ό,τι θετικό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, να διορθώσουμε μικρά ή μεγάλα λάθη και να κάνουμε έναν όμορφο αγώνα δίνοντας ένα στίγμα ευθύνης και καθήκοντος.

Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία με όρους οικογένειας και ομάδας. Γιατί πιστεύω ότι ιστορία δεν γράφουν τα πρόσωπα, γράφουν οι ομάδες και οι παρέες.

Έτσι θα δουλέψουμε, όλοι μαζί, για να μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και να κοιτάμε στα μάτια τους συμπολίτες μας.

Ξεκινάμε!"





