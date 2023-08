Κοινωνία

Επίορκος αστυνομικός: ΕΔΕ, διαθεσιμότητα και… νοσοκομείο πριν την απολογία του

Τι αναφέρουν οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. που κατηγορείται για διαφθορά. Στα κρατητήρια οδηγήθηκε και ο γιός του. Το χρονικό της υπόθεσης και οι πρώτες “ποινές»

Λίγες ώρες πριν από την απολογία του, ο αξιωματικός της Αστυνομίας που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται, μεταξύ άλλων για εκβίαση και δωροληψία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στα κρατητήρια βρίσκεται και ο γιος του, που φέρεται να παρέλαβε από γραμματοκιβώτιο φάκελο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Ο αξιωματικός σύμφωνα με πληροφορίες έβρισε και απείλησε τους συναδέλφους όταν πήγαν να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σπύρου Λεβειδιώτη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

Όταν ο αξιωματικός της αστυνομίας βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τους «Αδιάφθορους» των Εσωτερικών Υποθέσεων που πήγαν στο σπίτι του στα Χανιά για να τον συλλάβουν, άρχισε να βρίζει και να απειλεί.

Ο αξιωματικός της Αστυνομίας φέρεται να πουλούσε προστασία, αλλά και να εκβίαζε συμμετέχοντες σε δημόσιους διαγωνισμούς. Την Κυριακή μία γυναίκα που τον είχε καταγγείλει, αφού είχε συνεννοηθεί μαζί του, έβαλε έναν φάκελο με 7.900 ευρώ στο γραμματοκιβώτιο της πολυκατοικίας του. Ο γιος του, που υπηρετεί ως ειδικός φρουρός στην Αττική, τον παρέλαβε και μπήκε στο σπίτι.

Οι αστυνομικοί που είχαν προσημειώσει τα χρήματα, δήλωσαν την ιδιότητά τους, όμως κανένας δεν άνοιξε την εξώπορτα, την οποία και έσπασαν για να μπουν στην πολυκατοικία. Είδαν τον φάκελο πεταμένο στα σκαλοπάτια, ενώ η πόρτα του διαμερίσματος άνοιξε μετά από αρκετές εκκλήσεις. Μάλιστα ο αξιωματικός τα έβαλε και με την Εισαγγελέα που ήταν παρούσα.

Ο 53χρονος αξιωματικός είναι διοικητής τμήματος τροχαίας και έχει πλούσια συνδικαλιστική δράση τα τελευταία χρόνια. Φέρεται να αξίωνε χρήματα και από δικηγόρο ώστε να τον προστατεύει καθώς εκείνος ένιωθε ότι βρισκόταν υπό απειλή. Κατάφερε να του πάρει, σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερα από 120.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν και τα αρχεία της υπηρεσίας στην οποία ήταν προϊστάμενος ο συλληφθείς. Έχουν την καταγγελία ενός άνδρα ο οποίος είπε πως αξίωσε 300 ευρώ για να του μειώσει το πρόστιμο και να του επιστρέψει άδεια και δίπλωμα. Ο αξιωματικός και ο γιος του αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το απόγευμα της Τρίτης (29.08.2023) ο 53χρονος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας επικαλέστηκε λόγους υγείας. Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και πραγματοποιήθηκε η διακομιδή του από τα κρατητήρια Χανίων στο νοσηλευτικό ίδρυμα, συνοδεία αστυνομικών. Ο 53χρονος άνδρας της ΕΛ.ΑΣ υποβλήθηκε σε ακτινογραφία θώρακος, ενώ παραπέμφθηκε για ακτινογραφία και βιοχημικές εξετάσεις και θα κριθεί εάν χρειαστεί να εισαχθεί για νοσηλεία.

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το βράδυ της Τρίτης, «σε συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά με σύλληψη Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας για εκβίαση, δωροληψία υπαλλήλου που αντίκειται στα καθήκοντά του και παράβαση καθήκοντος καθώς και σύλληψη Ειδικού Φρουρού, για συνέργεια σε εκβίαση, ανακοινώνεται ότι, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος τους, ενώ παράλληλα τέθηκαν σε διαθεσιμότητα».

