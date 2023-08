Πολιτική

Στέφανος Κασσελάκης: Η πρώτη ομιλία ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τα μέλη και τους φίλους του κόμματος συναντήθηκε στα Χανιά ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης. Η απάντηση στον χαρακτηρισμό "Νέος Τσίπρας"

-

Από τον τόπο καταγωγής του τα Χανιά και από το εμβληματικό σημείο των Τάφων των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι, ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης.

Μιλώντας σε μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκαν στο Ακρωτήρι ο Στ. Κασσελάκης τόνισε ότι μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, η πρώτη δημόσια συνάντησή του με πολίτες αποφασίστηκε να γίνει στα Χανιά ενώ ανέλυσε τις θέσεις και τις προτάσεις του για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά του μέλλοντος.

Ο κ Κασσελάκης εμφανίστηκε προβληματισμένος για την πορεία της χώρας ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «μπορούμε να είμαστε καλύτεροι από αυτό που βλέπουμε αυτή την στιγμή».

Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να τον στηρίξουν λέγοντας «εμείς είμαστε εδώ και με την δύναμη σας αν μου την δώσετε, θα τα λέω τα πράγματα ντρέτα, αυτό και μόνο αυτό».

O κ Κασσελάκης στάθηκε μπροστά στους Τάφους των Βενιζέλων, ενώ σε δήλωσή του αναφέρθηκε στην απόφασή του να ξεκινήσει από τα Χανιά τον προεκλογικό του αγώνα.

«Είναι τελείως απρόσμενη για μένα αυτή η στιγμή, αυτή η υποδοχή. Αισθάνομαι ειλικρινά ταπεινοφροσύνη, είμαι πολύ συγκινημένος ειδικά εδώ, στις ρίζες μου, εδώ που ερχόμουν κάθε καλοκαίρι».

Ο κ Κασσελάκης θυμήθηκε την γιαγιά και τον παππού του, μιλώντας με συγκινητικά λόγια για αυτούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «αισθάνομαι την μνήμη τους πολύ βαθιά μέσα μου».

Αναφερόμενος στην υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε. «Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ξέρω πολύ καλά ότι έχω πολλά να αποδείξω και αυτό θα κάνω».

Σταματώντας την μικρή ομιλία του, μια ηλικιωμένη κυρία από το κοινό φώναξε "Νέος Τσίπρας" με τον ίδιο να αρνείται άμεσα τον χαρακτηρισμό "Όχι" σημείωσε για να προσθέσει "Με τιμάς, αλλά όχι".

Στο πλευρό του δεν βρέθηκε, όπως είχε προαναγγείλει από τη Δευτέρα ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος αν και αναμένεται να στηρίξει ανοιχτά τον Στέφανο Κασσελάκη, βρισκόταν στην Αθήνα λόγω ιατρικών υποχρεώσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωντανό σκουλήκι 8 εκατοστών βρέθηκε σε εγκέφαλο γυναίκας (εικόνες)

Τροχαίο: Θρήνος στην κηδεία του 22χρονου Αντώνη (εικόνες)

Φωτιές - Βελόπουλος: η πυρκαγιά στον Έβρο “βολεύει” τους Τούρκους (βίντεο)