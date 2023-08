Πολιτισμός

Τόλης Τσιμογιάννης: Πέθανε ο τραγουδιστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πορεία του στο ελληνικό πεντάγραμμο και οι δύο αξέχαστες επιτυχίες του. Το σπαρακτικό μήνυμα της συζύγου του.

-

Έφυγε από την ζωή ο λαϊκός τραγουδιστής, Τόλης Τσιμογιάννης βυθίζοντας στην θλίψη το ελληνικό πεντάγραμμο.

Ο Τόλης Τσιμογιάννης , έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τα τραγούδια «Κρύβε λόγια» και «Και κάνεις και ζημιές».

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του Νατάσα με ένα σπαρακτικό μήνυμα

Ο Τόλης Τσιμογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε πιάνο στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Ο μεγάλος του αδελφός εργαζόταν σαν μουσικός έτσι και ο ίδιος ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι, πλάι σε μεγάλα ονόματα, του λαϊκού τραγουδιού.

Το 1983 έκανε και την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Θα σ΄ αγαπώ παντοτινά», ενώ το 1984 κυκλοφορεί το δίσκο «Μα δεν ήρθες εσύ». Για 5 χρόνια έκανε περιοδεία στην Αμερική και επέστρεψε το 1989 στην Ελλάδα για να καταξιωθεί επαγγελματικά.

Την επόμενη χρονιά το 1990 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Κρύβε λόγια» με το θρυλικό «Και κάνεις και ζημιές». Θα ακολουθήσουν άλλες επτά δισκογραφικές δουλειές με μεγάλες επιτυχίες. Για κάποια χρόνια είχε εγκαταλείψει το τραγούδι αλλά το 2013 έκανε την επιστροφή του στις πίστες. Πριν από έναν μήνα κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του σε στίχους και μουσική δική του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιός Δυτικού Νείλου: 3 θάνατοι σε 7 ημέρες στην Ελλάδα

Μύκονος - Ρομπέρτα Μέτσολα: απόβαση για... φαγητό στο νησί των ανέμων (βίντεο)

Αγιά Σοφιά: Πολιτική κόντρα για την… “ποδαρίλα”