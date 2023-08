Παράξενα

Ζάκυνθος: Ηλικιωμένη δάγκωσε ληστή κι έσωσε τη ζωή της

Η απίστευτη αντίδραση της γυναίκας που τελικά όμως έγινε σωτήρια για τη ζωή της.

-

Θύμα ληστείας έπεσε μία ηλικιωμένη, στο σπίτι της, στη Ζάκυνθο.

Οι δύο ληστές μπήκαν στο σπίτι της στις 4 περίπου τα ξημερώματα για να τη ληστέψουν.

Την χτύπησαν, τις πήραν χρήματα και προσπάθησαν να την πνίξουν με το μαξιλάρι.

Όμως εκείνη αντέδρασε, δαγκώνοντας το χέρι του ενός και οι δράστες έφυγαν.

Η 83χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και οι δράστες αναζητούνται.

Η ίδια τους περιέγραψε ως δύο μελαμψούς άνδρες.

